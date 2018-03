Oscar 2018, una noche de expectativas con resultados inciertos

La entrega de los Oscar tiene esta vez un sabor especial, fundamentalmente por celebrar 90 años y porque, como nunca en los últimos años, el premio mayor tiene en todos los pronósticos un resultado bastante incierto.

Los expertos advierten los vaivenes de una temporada de premios a la cinematografía, previos al Oscar, en las que las preferencias son extremadamente variadas, sumado a los riesgos del sistema de preferencias impuesto por la Academia de Hollywood como mecanismo electoral y cuestiones extracinematográficas que siguen en debate abierto.

Sin dudas que los amantes del cine esperan con mucha expectativa, por sobre todas las categorías, la de Mejor película.

Después de una opción mayoritaria inicial por “Dunkerque” y un primer tramo de la temporada de premios dominado por “Tres anuncios por un crimen” (triunfadora en los Globo de Oro y los Bafta), en el tramo final previo a la entrega de hoy la tendencia parece inclinarse levemente a favor de “La forma del agua” , respaldada no solo por tener 13 nominaciones sino también por la sensación generalizada de que estamos ante una película que ofrece, como ninguna otra en esta temporada, un equilibrio apreciable entre sus méritos artístico-técnicos y la confianza en un relato conectado con la historia de Hollywood y con algunos de sus géneros más queridos.

No hay que dejar de lado, en este contexto, cómo crecieron las especulaciones acerca de las posibles chances de “¡Huye!” (Get Out), que a favor de un clima de época parece el título con mayores posibilidades de sacar provecho de una eventual división del voto entre las dos anteriores mencionadas. Nadie debería sorprenderse si aparece en el final de la ceremonia un ganador inesperado, aunque pocos crean que esa consagración pueda ir para el lado de “Lady Bird”, la más redonda, entrañable, profunda y trascendente de todas las historias contadas entre los nueve títulos nominados este año al Oscar a la mejor película.

Pero vamos por partes y nos anticipemos a todo lo que se espera para esta noche.

El anfitrión. Por segundo año consecutivo, Jimmy Kimmel será en encargado de conducir la ceremonia, y ya comenzó a bromear respecto al error del año pasado que proclamó a “La la land” como Mejor película cuando en realidad era “Moonlight”. Con el clásico humor estadounidense, en una promo televisiva dice: “Sueño con ello cada noche. Ni siquiera puedo abrir mi mail porque, ya sabes, todos los sobres”.

Los presentadores. Otra vez, y como un resarcimiento, serán Warren Beatty y Faye Dunaway quienes abrirán el sobre de Mejor Película. La lista se completa con Tiffany Haddish, Lin-Manuel Miranda, Greta Gerwig, Oscar Isaac, Gal Gadot, Chadwick Boseman, Laura Dern, Zendaya, Margot Robbie, Mark Hamill, Kelly Marie Tran, Gina Rodriguez, Jennifer Garner, Daniela Vega, Kumail Nanjiani, Eva Marie Saint, Armie Hammer, y Wes Studi.

Los cantantes. Las cinco canciones nominadas serán interpretadas sobre el escenario. Mary J. Blige cantará “Mighty River” de Mudbound, Common y Andra Day interpretarán “Stand Up for Something” de la cinta Marshall; Sufjan Stevens llevará al escenario la canción de Call Me By Your Name “Mystery of Love”. Keala Settle cantará ““This Is Me” de The greatest showman y Gael García Bernal, Natalie Lafourcade y Miguel interpretarán “Remember Me” de Coco.

Y los nominados son...

Vamos con las categorías más esperadas: Mejor película: Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Mejor actor: Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Mejor actriz: Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y Meryl Streep (The Post).

Mejor Director: Dunkirk (Christopher Nolan), Get Out (Jordan Peele), Lady Bird (Greta Gerwig), Phantom Thread (Paul Thomas Anderson) y The Shape of Water (G. del Toro).

Mejor Película extranjera: Una mujer fantástica (Chile), The Insult (Líbano), Loveless (Rusia), On Body and Soul (Hungría), The Square (Suecia).

Desfiles de estrellas y horarios



Como todos los años, el canal E! Entertainment transmitirá la previa con una cobertura que comenzará a las 15.30, con la clásica antesala a los galardones. Posteriormente, a las 19.30, Giuliana Rancic y Ryan Seacrest comandarán la red carpet, con entrevistas a todos los nominados e invitados al evento.

Por su parte TNT contará con su propia transmisión desde las 20.30, con el pre-show exclusivo del canal. Este segmento que cubre la alfombra roja será conducido por Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky. La ceremonia se verá en vivo y en directo desde las 22.

Sobres con personajes esperados

Tras el denominado “Oscargate” por el papelón de entregar la estatuilla a un filme equivocado, Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar el rubro Mejor película y, según se supo, ambos han ensayado bastante sus frases en el Dolby.

La novedad será la presencia de Daniela Vega, la actriz transgénero que interpretó magistralmente a Marina, una joven en duelo y víctima de los prejuicios de la conservadora sociedad chilena, en “Una mujer fantástica”, nominada y favorita a la Mejor película extranjera.

