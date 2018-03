Unos 340 mil alumnos colmarán hoy las aulas

Delantales blancos, uniformes colegiales, mochilas de distintos motivos y colores, cuadernos y lápices. Todo se estrenará hoy, en el primer día de clases. Alumnos y alumnas invadirán las calles y escuelas de la capital salteña y de cada rincón del territorio provincial. Más de 340 mil alumnos primarios y secundarios del sistema común estatal y privado arrancan un nuevo año escolar cargado de ilusiones. Pese al paro nacional de docentes, se espera que hoy la gran mayoría de los chicos pueda realizar las primeras anotaciones en sus cuadernos.

La ministra de Educación de la Provincia, Analía Berruezo, afirmó a El Tribuno que la matrícula se mantiene estable con respecto a la del año pasado, pero que las inscripciones continuarán durante esta semana y podría incrementarse la cantidad de alumnos.

La funcionaria aseguró que en los últimos años la cantidad de alumnos subió gradualmente por "la ampliación de oferta en toda la provincia, especialmente en el nivel secundario, y el acompañamiento a las trayectorias escolares".

A las 9, desde la escuela Submarino ARA Salta, ubicada en San Luis, sobre la ruta nacional 51, un establecimiento hecho a nuevo, la ministra inaugurará el ciclo lectivo del nivel primario. Más tarde, a las 15.30, se trasladará a la moderna escuela rural 5.150 de Las Palmas, en Cerrillos (ruta 21 km 7,5), donde será el acto de inicio para la educación secundaria.

El principal desafío que la funcionaria provincial se planteó este año es "lograr una escuela distinta". Está convencida de que es posible y necesario para garantizar un sistema de calidad. Sus ojos estarán puestos especialmente en la secundaria y en la formación continua de los educadores.

Marcelo Valencia, director general de educación Primaria e Inicial, en tanto, tiene tres pilares: generar aprendizajes relevantes para la vida de los salteños; construir una escuela potente, inclusora e innovadora y conformar equipos de trabajo, involucrados éticamente. "Invito a cada docente y padre a trabajar para alcanzar el objetivo principal que es la educación de nuestros niños y jóvenes", exhortó el director.

Por su parte, Silvia Romano, está expectante por el trabajo de cara al plan Secundaria 2030. "Desde Nación ya nos dijeron que será un año de aprendizaje y capacitación para ver qué hacemos en 2019", señaló Romano, precisando que no se cambian diseños ni cajas curriculares sino el cómo se va a enseñar y evaluar.

La meta de Salta es cumplir 186 días de clase hasta el 21 de diciembre. El próximo lunes empezarán el año los pequeños del nivel inicial, quienes también finalizan un poco antes que el resto: el 7 de diciembre. La educación superior arrancará, al igual que los jardines, el 12 de marzo y se extenderá hasta el 23 de noviembre.

El receso escolar de invierno, en tanto, está programado un poco antes que de costumbre, del 2 al 13 de julio para todos los niveles y sus modalidades.

Adhesión simbólica al paro docente



Los gremios Sadop, ADP, ATE y UDA adhieren hoy “simbólicamente” al paro nacional convocado por sus respectivas centrales. Es que excepto el sector privado, el resto firmó las paritarias provinciales, en las que acordaron un 15 por ciento de incremento salarial anual en cuatro cuotas.

Si bien las expectativas de acatamiento son bajas, puede haber chicas y chicos que tengan que volver a sus casas con las caras largas y sin siquiera poder abrir sus mochilas. En consecuencia, la meta de los 186 días de clase para algunos sería una ilusión.

Los sindicalistas salteños, cada uno con su sector, participarán en el transcurso de la mañana de la gran marcha al Ministerio de Educación de la Nación, en Buenos Aires.

Desde la agrupación Alternativa Docente convocaron a los trabajadores de la educación a organizarse en cada escuela y luego concentrar, a las 9, en la plazoleta IV Siglos de Salta para manifestarse en el centro.

El sector reclama por el blanqueo salarial, incluido el incentivo; 30.000 pesos de inicial nacional unificado; que los políticos ganen como una maestra, o viceversa, que todos ganen como un diputado; le dicen no al cierre de escuelas y cursos, no al presentismo, los ceses y despidos, entre otros puntos.

La directora de Educación Privada, Silvia Romano, recordó que el año pasado también hubo paro el primer día de clases. “Pasó lo mismo, y en realidad son muy pocos los docentes que adhieren, sobre todo cuando empieza el ciclo lectivo”, señaló Romano.

Agregó que, como muchos trabajan doble, en escuelas públicas y privadas, si no se adhieren en la pública tampoco lo hacen en la privada.

De acuerdo a informes nacionales, con las 680 horas anuales de clase en la Argentina el país está muy por debajo de Chile, Cuba y Colombia, que registran 1.000 o más horas anuales.