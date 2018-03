Macri : “Estamos con problemas graves porque la calidad de la educación no es la que todos soñábamos y necesitamos”

El presidente Mauricio Macri, afirmó hoy que ‘nada sería posible, sin los docentes‘ y además se volvió a referir a los ‘graves problemas‘ de la calidad educativa, al dejar inauguro el ciclo lectivo 2018 en medio de un paro nacional convocado por CTERA.

‘Nada sería posible sin los docentes, si no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía y el cuidado‘ hacia los alumnos, señaló Macri en tono conciliador, al dejar inaugurado el ciclo lectivo en un acto que encabezó en la Escuela Primaria número 984, ubicada en la ciudad de Bella Vista, en la provincia de Corrientes junto al gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.

Asimismo, el jefe de Estado volvió a pronunciarse a favor de que se den a conocer los resultados por escuela de las evaluaciones a estudiantes para poder ‘enfrentar el problema‘ en torno a la calidad educativa, al que calificó de ‘grave‘.

‘Estamos con problemas graves porque la calidad (de la educación) no es la que todos soñábamos y necesitamos‘, afirmó el mandatario, en un discurso donde evitó hacer mención al reclamo salarial de los docentes.

‘La solución no es esconder esos resultados, no le tenemos que tener miedo a la verdad. Si enfrentamos el problema y lo ponemos sobre la mesa lo vamos a tener que ir resolviendo. A lo que sí le tenemos que tener miedo es a la mentira, el ocultamiento‘, dijo.

El Presidente consideró que ‘los padres no podemos desentendernos del tema de la calidad (educativa), no podemos dejar a los maestros solos‘.

‘Tenemos que saber escuela por escuela cómo está funcionando y si no está funcionando acercarnos y decir qué es lo que falta, qué capacitación adicional necesitamos ‘, afirmó.

Por su parte, el gobernador correntino destacó que ‘por noveno año consecutivo‘ comenzaron las clases en su provincia en la fecha establecida, tras destacar el ‘sacrificio‘ de la comunidad educativa en pos de la inclusión.

Asimismo, en medio de elogios, agradeció a los gremios, docentes y familiares, a quienes les pidió que es este ‘2018 pongamos todo‘ por la educación, al sostener que ‘todos tenemos la obligación, docentes y padres de darle la mejor educación a los hijos‘.