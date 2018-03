La literatura replantea el rol de la mujer

Se acerca el día internacional de la mujer trabajadora, que se recordará el 8 de marzo con paros y marchas en todo el planeta. Probablemente, las editoriales no permanezcan ajenas a esta realidad que cobra cada vez más fuerza. Por eso, entre sus catálogos, algunas autoras alimentan o no ciertos estereotipos sobre el mal llamado “sexo débil”.

Así, Laura Esquivel concluye la saga que inició en 1989 con Como agua para chocolate, ambientada en tiempos de la Revolución Mexicana y lo hace con Mi negro pasado, una trama que trascurre en la actualidad y en la que, tras una ruptura, María se reconcilia consigo misma.

Por otra parte, El futuro tiene tu nombre, de Brenna Watson, tiene por escenario a la Inglaterra de 1800 y a los juicios machistas que pesan sobre una joven viuda.

Mi negro pasado

“María tomó su bolso y salió del consultorio dando un enorme portazo. Se detuvo un momento en las escaleras pues sintió que le faltaba el aire. Estaba furiosa. ¿Cómo se le ocurría que debía reaccionar después del repudio de su esposo y del rechazo colectivo al que se estaba enfrentando? Comer como descosida era mucho menos grave que recurrir a cualquier droga y eso de ninguna manera significaba que ella tuviera problemas con la comida”, escribe Laura Esquivel entre las páginas de su libro.

María, adicta a la comida, está angustiada por el torcido final de su matrimonio luego de diversos reproches racistas y machistas.

Desorientada, recibe de manos de Lucía, su abuela por mucho tiempo ausente, el diario de Tita. Leyéndolo devela inauditos secretos familiares, la potencia humana para trascender humano y convertir los ingredientes naturales en alimento y otros tesoros.

Nuestra heroína deberá esquivar los abismos filiales y ganar confianza en sí misma. Este itinerario le dará una conexión inquebrantable con Tita y todos sus ancestros, y logrará así la aceptación de cuerpo y mente. Aún así, la verdadera dificultad aparecerá cuando María experimente otra vez el más profundo de los sentimientos: el amor.

El futuro tiene tu nombre

“Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo contemplando su paliducho cuerpo en el espejo. Si no se apresuraba no tardaría en recibir algún otro tipo de castigo y los golpes recibidos la noche anterior aún dolían demasiado. No le quedaba otro remedio que aguantar. Debía hacerlo por Richard” describe Brenna Watson en su primera novela: El futuro tiene tu nombre, ambientada en la Inglaterra de 1820.

Watson, quien hasta hace poco, corregía novelas de otros autores y se editaba ensayos, reabre en esta historia una trama conocida, pero con estilo novedoso. Casada con un hombre violento, parece un vínculo que parece un callejón sin salida. Sin embargo, cuando el barón Hamilton muere de manera súbita e insospechada todo parece cambiar. Marian Fillmore, imagina que finalmente se acabaron los tormentos que significaban estar atada a un esposo violento y maltratador. No obstante, las normas que establece en su testamento la fuerzan a permanecer en un lugar que detesta y junto a su cuñada, tan desalmada como el difunto.