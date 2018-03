Florencia Peña contó cómo la conquistó el salteño Ponce de León: "Me re ninguneó"

Mujer codiciada y deseada por los hombres argentinos desde hace décadas, Florencia Peña (43) reveló la técnica para conquistarla que llevó adelante su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León (43), padre de su hijo Felipe. “Hermoso fue.Nos conocimos en un casamiento. Se me acercó y me preguntó si estaba tomando algo. Le dije que no y me consultó si me traía algo. Entonces le pedí un daiquiri... ¡y nunca más volvió! Lo juro por Dios", comenzó contando la actriz en el ciclo radial Perros de la Calle.

"Me lo fui a buscar yo y cuando lo veo me dice ‘no me lo dieron el daiquiri’. Me re ninguneó y me siguió ninguneando. ¡Me gustó, no me choluleó en ningún momento!”, continuó Peña, divertida.

“Al otro día me invita a salir, le dije que sí y después me arrepentí. Dije ‘qué voy a hacer con un salteño. No le voy a poner fichas’. Lo bajé por WhatsApp y no me contestó. Le dije que tenía uno de mis hijos con fiebre y no me contestó nada. ¡Nada!A la 1 de la mañana me entra un mensaje que decía ‘ok, mañana te escribo’. Al otro día que jugaba River, él es re fanático, y me manda un mensaje: ‘Hola, te llamo pero no te encuentro. Cuando quieras llamame’. Bueno, lo llamo y me dice ‘estoy viendo el partido, te llamo cuando termina’... Vamos cinco años y un pibe. Bien”, completó con humor Florencia. “Estuvo todo estudiado. ¡Excelente!”, cerró Andy Kusnetzoff.

