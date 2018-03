Pablo Espinoza: “Tratar de revertir las cosas que se siguen haciendo mal”

El ala pivote chaqueño, Pablo Espinoza, arribó en agosto a Salta Basket como una de las estrellas de la Liga Nacional. Con pasado en el seleccionado argentino y último paso por Regatas de Corrientes, donde fue segundo en la pasada edición del torneo, se transformó rápidamente en un referente para los infernales.

Durante el Súper 20, el representativo provincial sorprendió a propios y extraños, pero en el inicio de la Liga, el plantel entró en un bajón y tuvo una racha negativa de seis derrotas consecutivas que lo llevó al último lugar en la tabla de posiciones, pero un día se recuperó y ahora lleva cuatro triunfos seguidos, pese a que en el medio hubo cortes y jugadores que decidieron marcharse, además de refuerzos que se acoplaron al equipo dirigido por Ricardo De Cecco.

Esta noche, a las 21.30, Salta Basket irá por una nueva victoria, cuando visite a Atenas de Córdoba, uno de los equipos históricos de la máxima categoría de la disciplina, mientras que el jueves será recibido por Instituto, también en La Docta.

De todo lo que vive con los infernales en su primera temporada en Salta, Pablo Espinoza respondió de todo en un mano a mano con El Tribuno.

Después de los triunfos en el Delmi, ¿cómo está el plantel para un partido tan importante como el que juegan ante Atenas?

Estamos muy bien, el ánimo cambió, porque cuando perdíamos ya veníamos mal en la previa, pero ahora las victorias ayudaron a cambiar un montón. Se nota en el grupo, siempre pensando en que tenemos un partido importante.

Decís que cambió el ánimo, pero ¿qué tuvieron que cambiar para que el equipo sea otro respecto al que no convencía al público?

Cambió la manera en que jugamos, de entendernos en la cancha. Ahora jugando como lo venimos haciendo, sabemos que los rivales lo notan y nos respetan. En estos cuatro partidos hicimos una buena diferencia de puntos.

Ante Atenas, en su cancha, se van a basar en el juego que propusieron en el Delmi, ¿o van a intentar bloquear los puntos altos del local?

La idea es hacer un juego correcto como hicimos de local. Sabemos que de visitante es distinto, pero para nosotros también es una prueba poder hacer un buen partido y ganar de visitante.

Tenemos que seguir pensando en nosotros, en las cosas por mejorar, tratar de revertir las cosas que se siguen haciendo mal. En el último partido (ante Olímpico de Santiago del Estero) estuvimos más de 35 minutos concentrados, pero hubo un pequeño lapso en que no lo hicimos. Es fundamental estar atentos los 40 minutos.

Entre la racha negativa y los partidos ganados, hubo cortes; jugadores que se fueron y otros que llegaron, ¿en cuánto afectó al grupo esas situaciones?

Creo que después del corte de Pablo (Bruna), el equipo cambió. Llegó Diego Figueredo y tratamos de adaptarnos, pero jugamos muy mal en Mar del Plata ante Peñarol y Quilmes. Después hubo una mejora, también en esa gira, ante Argentino de Junín y especialmente ante Obras donde quedó demostrado que el equipo estaba para otra cosa.

Respecto a lo de Willie Thornton fue difícil, porque él llegó en diciembre (en lugar de Quinnel Levar Brown) y adaptarlo al grupo no fue fácil. Finalmente cuando adaptó, nos enteramos que se iba a Japón. Ahí nomás llegó el alejamiento de Rodrigo (Haag), que costó en lo grupal, porque era excelente como Pablo.

¿Cómo lo ves a McCullough?

Bien. Los cambios mueven un poco al plantel, hasta en la forma de encarar los entrenamientos y todo cuesta. Ahora esperamos que O’Louis McCullough se adapte rápido al equipo.

Vos, en lo personal, ¿sentís que volviste a jugar en un nivel superior como lo hiciste en Regatas la temporada pasada?

Yo me siento bien, lo que pasa es que cuando se pierde no se nota si es que un jugador juega bien o mal. Cuando ganamos es porque todo el equipo hace las cosas bien. En los partidos que ganamos siempre se destacaron diferentes jugadores y eso ayuda mucho porque no dependemos de uno solo.

Así como se destacaron diferentes jugadores en los triunfos, ¿coincidís en que hubo una baja colectiva en la racha negativa?

Lo que pasa es que en la mayoría de los equipos de la Liga Nacional, les tocan o ya les tocaron rachas negativas, salvo San Lorenzo o San Martín de Corrientes.

Lo que sí sabíamos es que teníamos que mejorar urgente y por suerte cambio mucho. De opinar, todos opinan y hasta nosotros lo hacemos.

Después de enfrentarse a Atenas, el jueves van a tener otro duro encuentro de visitante ante Instituto, ¿también se planifica ese partido o van paso a paso?

Son dos partidos y dos equipos diferentes. Lo que queremos en ambos partidos es seguir mejorando.

Por supuesto que queremos llevar las victorias a Salta, vamos por Atenas primero y luego a pensar en Instituto.