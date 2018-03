Salta Basket va en busca del griego

¡Qué no se corte la dulzura! Esta noche Salta Basket va por su quinto triunfo consecutivo cuando se enfrente al histórico Atenas, en Córdoba, a partir de las 21.30 en una nueva fecha de la Liga Nacional.

Los infernales saben que pese a la racha positiva, vencer al griego no será nada fácil porque el equipo cordobés es uno de los principales animadores del torneo y también llega victorioso al duelo, después de haber vencido como local a La Unión de Formosa, el pasado viernes.

Los números de Atenas son contundentes, ya que de 20 partidos jugados, ganó 13 y perdió siete, por lo que acumula 33 partidos en la tabla y está cuarto, solo por detrás de San Lorenzo, San Martín de Corrientes y Quimsa de Santiago del Estero.

Es verdad que las estadísticas de Salta Basket son muy diferentes, porque lleva solo ocho triunfos y 14 derrotas, pero los infernales lograron la mitad de las victorias en sus últimas cuatro presentaciones.

Ante Estudiantes de Concordia, Instituto de Córdoba, San Lorenzo y Olímpico de La Banda de Santiago del Estero, el conjunto dirigido por Ricardo De Cecco fue de menor a mayor y en cada uno de los compromisos tuvo un gran nivel colectivo.

De hecho, el representativo provincial pudo al fin despegarse del último puesto y por el momento se salva del descenso.

Producto de las mencionadas victorias, Salta Basket pudo pasar a Quilmes de Mar del Plata, Comunicaciones de Corrientes, Boca Juniors y de los santiagueños de Olímpico.

Ya sin su extranjero Willie Thornton, los infernales contrataron a un nuevo extranjero la semana pasada, O’Louis McCullough, quien debutó el sábado y tuvo una buena actuación.

Sigue en Córdoba

Tras visitar al griego, el jueves a las 21, el elenco salteño volverá a ser visitante y también en Córdoba, aunque ante Instituto, otro de los principales equipos de la temporada.

El martes 13, los infernales se reencontrarán con su público, nada menos que ante San Martín de Corrientes, el escolta del torneo y después tendrá una gira por el litoral donde visitará a Regatas (el 18/3), San Martín (20/3) y La Unión de Formosa. Antes de que termine el mes, el conjunto del Perro De Cecco tendrá otros dos choques en el Delmi: el lunes 26 ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el jueves 29 vs. Comunicaciones de Mercedes, en un duelo clave.