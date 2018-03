En el santo sigue la veda con la popular

Una vez más, mañana en el partido que Juventud jugará con Sportivo Patria de Formosa, desde las 22, en el estadio Padre Martearena, se dispuso que no venderán entradas para el sector popular. Los directivos del club santo se vieron obligados a adoptar esta medida debido a los serios incidentes que causaron los hinchas, por una feroz interna, cuando el equipo enfrentó a San Jorge de Tucumán por la Copa Argentina y que fue suspendido y reprogramado.

“Seguimos con este modalidad de no vender entrada general para el sector norte y sur, fue una disposición que adoptamos por el mal comportamiento de los hinchas y que la mantendremos hasta la finalización del torneo”, manifestó el presidente de club antoniano, José “Pepe” Muratore.

La venta de localidades para el partido con los formoseños en el club santo comenzará hoy, destinada a los socios con la cuota al día; mientras mañana se habilitará la venta para los no socios. La preferencial tiene un costo de $200 y platea $280.

En cuanto al trabajo del plantel que el domingo regresó desde Misiones, el DT Gustavo Módica se encuentra evaluando el estado de los jugadores debido al viaje y la proximidad del encuentro con los formoseños. Además, Módica espera el informe oficial de que si a la “Chancha” Leandro Zárate le redujeron la sanción, el DT podrá contar con el atacante para este enfrentamiento de local.

Juventud, luego de jugar con Patria tendrá dos partidos afuera, primero con San Jorge en Tucumán, que podría resultar clave y luego con Mandiyú en Corrientes.