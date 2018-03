El Federal C, una categoría muy distinta a las demás

El Federal C continuará su camino luego de un fin de semana con definiciones apasionantes en las distintas canchas del interior de Salta e incluso Jujuy.

Partidos con incidentes sobre el final como en el sur provincial, donde los jugadores de Güemes de Metán fueron contra el línea Pablo González y lo agredieron físicamente, tras haber anulado una jugada manifiesta de gol para el local cuando empataba 1 a 1 con Graneros de Tucumán (Güemes terminó perdiendo 2 a 1 sobre la hora). El línea salteño denunció penalmente a los jugadores Ruiz y Gómez, de Güemes. Esa fue la única nota negra con respecto a la violencia.

La goleada de la fecha que le propinó River de Embarcación 9 a 1 a Newell’s de Tartagal dejó en evidencia que algunos equipos llegaron con lo justo para afrontar la última jornada, ya que el cuadro tartagalense no solo le cedió su localía a River (el partido se jugó en Embarcación por pedido de Newell’s), sino que terminó jugando con once jugadores sin tener suplentes, caso idéntico al de Michel Torino de Cafayate, que ya la anterior fecha había ido con solo once futbolistas para visitar a Sportivo El Carril y que en la última jornada cayó en Catamarca 7 a 1 frente a Boulevard Norte.

Pero también está el esfuerzo que hicieron los equipos que clasificaron, como por ejemplo Villa Beba de Rosario de la Frontera, que contra todos los pronósticos, y siendo último en su zona durante toda la etapa clasificatoria, logró un triunfazo en Tucumán frente al que era líder, Jorge Newbery, para entrar casi por la ventana a la siguiente instancia del Federal C.

Los capitalinos, San Antonio y Villa Primavera, tuvieron que trabajar más de la cuenta en una zona competitiva con los dos representantes del Valle de Lerma. La villa volvió a clasificar primero como el año pasado, pero esto no conforma los hinchas, que hace años esperan que el azulgrana pueda dar el salto definitivo.

Lo de Primavera ya es histórico, es su primera participación en un certamen organizado por el Consejo Federal y ya inscribió su nombre en la siguiente etapa, algo más que meritorio para un club que hace dos años jugaba el torneo de los barrios.

En el norte, Gimnasia de Orán y River de Embarcación se clasificaron primero y segundo respectivamente, pero ambos directamente esperarán en cuartos de final.

El lobo oranense, que arrancó mal el torneo con la derrota en el debut, se consolidó y ya lleva cinco encuentros invicto.

Por su parte, el tripero de Embarcación, un histórico de la categoría, fue el equipo más goleador de la Región Norte con dieciocho tantos.

Sportivo El Carril fue sin lugar a dudas el mejor equipo salteño en esta etapa clasificatoria. El diablo, que clasificó tras ganar la plaza de la Federación, no dejó dudas en su grupo y junto a Fraile Pintado de Jujuy son los únicos equipos que no perdieron en lo que va del campeonato.

Deportivo YPF, de Joaquín V. González, el único sobreviviente del sur, terminó cediendo la cima en la última fecha tras el empate frente a El Galpón, pero de todas maneras jugaría los cuartos.

El Federal C continuará, solo se confirmó el primer repechaje y por ahora los cuartos de final deberán esperar.