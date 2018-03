Nuevas escuchas de Cristina Kirchner: "Macri es un mafioso sostenido por los medios"

Otra vez se difundieron audios de conversaciones telefónicas, grabadas por la Justicia, entre la expresidenta Cristina Kirchner y el exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. En las escuchas que se conocieron la exmandataria trató de "mafioso" al actual jefe de Estado Mauricio Macri, afirmó que se necesita "un nuevo liderazgo" dentro del peronismo y, con insultos, le auguró a los empresarios de la UIA un mal futuro: "Que se vayan a la concha de su hermana. Ojalá se recontra fundan".

En las conversaciones registradas en 2016 por una causa por presunto encubrimiento a Ibar Esteban Pérez Corradi, en la que se habían hecho intervenciones judiciales al ex jefe de la AFI, Cristina y Parrilli también cuestionaron al juez Claudio Bonadio, a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer.

"Macri es un mafioso sostenido por los medios"

Oscar Parrilli: El otro que se está moviendo me decían es Randazzo con Julian. Ferraresi se encuentra el viernes con ellos. Si juntate a ver qué quiere, qué dice.

Cristina Kirchner: Correcto.

OP: El viernes se junta con ellos.

CFK: Sí, sí. De cualquier manera yo creo que va a haber una gran fragmentación. No hay ningún liderazgo sustitutivo. Eso lo tengo clarísmo

OP: No, eso está claro. A la única que reconocen es a vos. Es lo que me dijo a mí, que se le escapó cuando yo discutí ese día, con Emilio ¿viste? Que me dijo 'lamentablemente la única que tiene votos es Cristina'. Lamentablemente para ellos, ¿me entendés?

CFK: Claro. Lo de Massa es muy flojo.

OP: Está calladito.

CFK: Lo veo flojo a el. No tiene liderazgo, ni carisma político. Se acerca una situación en la que se necesita un fuerte liderazgo. Esta claro que Macri tampoco tiene ese liderazgo. Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más.

"Que los de la UIA se vayan a la c..."

CFK: Oscar, como anda todo

OP: Hoy por lo menos tuvo un poco de difusión el tema de Grindetti.

CFK: Esto parece una política de prontuario. Si estos creen que les va a ir bien de esta manera, están en el horno porque la gente se va a cansar en un momento de los policiales.

OP: Nosotros no tenemos que discutir con ellos la corrupción, sino el modelo político.

CFK: Y económico. Hoy es la economía el problema. La guita cada vez alcanza menos, cada vez rinde menos. La gente paga de expensas lo que paga de alquiler. Que me van a hablar a mí de amor.

OP: Y todavía no llegaron las boletas de luz y de gas.

CFK: Dicen que en Recoleta todavía no llegaron. No sé, porque como no he ido al departamento, no sé si llegaron o no llegaron. La verdad es que uno no sabe a dónde apuntan. ¿Qué se creen? ¿Que la gente va a decir que son honestos? ¿Vos pensás que alguien cree que el gobierno de Macri es honesto? Los que nos odian van a decir cualquier cosa siempre. No sé lo que buscan.

OP: Quieren ocultar sus medidas a través de todos estos escándalos, que no hablemos de las cosas reales.

CFK: Lo que pasa es que no podés ocultar que no te alcanza la plata.

OP: Sé, mas tarde o mas temprano, el tema sale. Va ocurriendo de a poco. Las encuestas dicen que está bastante mal.

CFK: El hecho de Lopez va a pasar, y después van a inventar otra cosa. A ver, escuchame Oscar, el peronismo tuvo a José López Rega, otra que José López.

OP: (Risas) Sí, exactamente.

CFK: La verdad no sé qué piensan que va a pasar. Además se pusieron virulentos con esto porque no le encuentran la quinta pata a la cuestión económica.

OP: Ayer salió la UIA a quejarse.

CFK: Esos que se vayan a la concha de su hermana.

OP: Que se jodan.

CFK: Ojalá se fundan todos, como todos tienen guita afuera esos hijos de puta... porque son los que fugaron guita, ojalá se fundan todos. ¿Sabés qué? Los de la UIA ojalá se recontra fundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba, la China o de la concha del mono.

"A Bonadio lo tengo engrampado"

En otro audio difundido, Cristina Kirchner insulta a la exdiputada nacional Margarita Stolbizer y al juez federal Claudio Bonadio. En el marco de una charla con Oscar Parrilli que tuvo lugar el 12 de julio de 2016, la exmandataria se refiere a las causas Hotersur y Los Sauces.

Al momento de realizar la llamada telefónica, Cristina tenía sus bienes inhibidos por orden del magsitrado y quien se encargaba de presentar pruebas era la entonces parlamentaria Margarita Stolbizer.

CFK: Si, Oscar.

Parrilli: Sí.

CFK: Yo creo que lo que hay que resaltar además es la gravedad institucional. En cualquier país que hace inteligencia, y que se diga estas cosas y nadie haga nada. La verdad que realmente me sorprende. Estamos en un país donde se ha banalizado el mal. Donde se ha naturalizado que cualquiera diga cualquier cosa.

OP: Cualquier cosa, claro.

CFK: Y que no pase nada. ¿Cómo es esto? Viste que la Stolbizer está loca. Metió la pata con esta última denuncia, pero mal.

OP: Sí, sí, sí.

CFK: Mal. Y a Bonadio lo tengo engrampado porque el único que le puede haber dado esta información es él.

OP: Es él, claro.

CFK: De forma anónima… ¿Quién en forma anónima? ¿Cómo en forma anónima algo que se secuestró en una..? Qué bien. Fue un cazabobos perfecto porque la burra, como es burra…

OP: Entró como un tubo, sí, sí.

CFK: Entró como un tubo. Pero yo creo que lo hizo a p… Eh, lo sumó mal dos veces. No sé. No puedo creer que sea tan tarada. Eh, es mala, mala hija de puta.

OP: Mala hija de puta…

CFK: El que la manda a hacer eso es Sergio Massa.

OP: Si, yo no tengo dudas de eso.

CFK: Hay que embocarlo también a ese hijo de puta.

OP: Sí, además que él sabe que vos sos la competidora.

CFK: Claro.

OP: Él sabe eso.

CFK: Sí, por supuesto. Tarado no es.

OP: Sí, sí.

CFK: Aparte él fue candidato de Macri.

Parrilli: Claro. Claro.

CFK: Esta diputación que él está teniendo, se entiende que sea tan condescendiente con las políticas antipopulares del gobierno porque él fue el diputado.

OP: El candidato de Macri. Sí.

CFK: Del actual presidente, en el año 2013. Su candidatura del 2013 es la actual diputación que está ejerciendo, así que es natural lo que está haciendo.

OP: Sí, sí.

CFK: Claramente.

OP: Sí, sí. Es la cara bonita que tienen por las dudas si el otro se les cae mucho. Pero es así.

CFK: Así que, bueno.

OP: Escuchame, ¿no querés que lo hable con Beraldi, con Dalbón, con alguno de ellos?

CFK: No, no. ¿Lo de este tipo?

OP: Para ver si hay alguien, si podemos meter la denuncia penal.

CFK: No, por otra vía. No, no. Esto es una cosa mucho más grosa. No, no. Ni para Dalbón, ni para Beraldi. Eso es una cosa mucho más grosa. No, no, no.

OP: Bueno, ya lo mandé a llamar a Martín yo.

CFK: Martín está bien, Martín está muy bien. Pero yo ya tengo otra idea. Después te cuento.

OP: Ah, bueno. Bueno. Pero yo digo que estamos analizando y estudiando porque esto no puede quedar así.

CFK: No, claro. Sí, sí.