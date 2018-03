Chile ganó el primer Oscar en su historia con “Una mujer fantástica”

La cinta chilena “Una mujer fantástica”, del director Sebastián Lelio y que protagoniza Daniela Vega, ganó

el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, la primera estatuilla que logra Chile en esta categoría de los premios más importantes del cine.

“Esto es un regalo increíble”, dijo Lelio sobre el escenario antes de dar las gracias a los productores del filme, Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín.

También agradeció especialmente el premio a Daniela Vega por ser “la inspiración de esta película”, una dedicatoria que fue recibida con un gran aplauso por el público del teatro Dolby de Los Ángeles.

La estrella latina Rita Moreno fue la encargada de entregar este galardón a Lelio.

Esta película culminó con la estatuilla de los Oscar un recorrido triunfal por festivales y premios de todo el mundo.

Antes, este largometraje ganó el Goya a la mejor película iberoamericana, consiguió el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale, y ayer se hizo con el premio Spirit del cine independiente al mejor filme internacional.

La presidenta Michelle Bachelet tuiteó: “¡Mis mayores felicitaciones a @slelio, @danivega, @tengochicle y todo el equipo de #UnaMujerFantástica! El premio, que nos llena de orgullo, no sólo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país”.

El filme retrata la vida de Marina, una mujer que tras la muerte de su pareja debe enfrentarse al rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales.

La película de Lelio era la segunda producción chilena de la historia en lograr la nominación en este apartado de los Oscar tras “No” (2012) de Pablo Larraín, una película que no salió vencedora en la ceremonia de 2013.