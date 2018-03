Inicio de clases con aulas llenas y una adhesión simbólica al paro

Las vacaciones de verano ya finalizaron y más de 340 mil alumnos primarios y secundarios del sistema estatal y privado asistieron ayer por primera vez a las aulas desde que finalizó el anterior ciclo lectivo. Este año en la provincia el inicio de clases fue normal, pese a que desde algunos sectores gremiales llamaron a una jordana de paro en adhesión a la convocatoria nacional de CTERA.

Pese a que los gremios locales ya firmaron un acuerdo salarial por un incremento del 15 por ciento, hicieron una adhesión simbólica a la huelga en apoyo a los sindicatos de otras provincias.

El llamado a una jornada de reclamo dejó, en la parte privada, el resultado de cuatro maestros que adhirieron al paro. La manifestación en la plazoleta IV Siglos, a la que había convocado Alternativa Docente, tuvo escasa participación.

Todas las escuelas estuvieron abiertas, con los maestros enseñando en las aulas. Desde el Gobierno confirmaron por la tarde que la medida de fuerza convocada por los gremios estatales no tuvo impacto.

Cuatro docentes

Según detallaron a El Tribuno desde la Dirección General de Educación Privada tan solo cuatro maestros de ese sector decidieron no dar clases. "De las 109 instituciones que hay en Salta todas tuvieron clases y de los 2.482 docentes que trabajan en la provincia tan solo cuatro no asistieron al primer día de clases", expresaron desde el organismos provincial.

Los gremios Sadop, ADP, ATE y UDA anunciaron que adherían "simbólicamente" al paro nacional convocado por sus respectivas centrales y llamaban a una movilización.

Desde la agrupación Alternativa Docente convocaron a una manifestación a las 9 de la mañana en la plazoleta IV Siglos, pero se sumaron pocos trabajadores de la educación. Un grupo de docentes se instaló en el lugar con altavoces y carteles en contra de Juan Manuel Urtubey.

Con panfletos en la mano, explicaron a los salteños que pasaron por el lugar cuáles eran sus reclamos.

Inicio oficial

La inauguración oficial, como todos los años, comenzó a las 9 de la mañana. Esta vez la escuela elegida para dar inicio al ciclo lectivo 2018 para el nivel primario fue la número 4634, Submarino ARA Salta, ubicada en la localidad de San Luis.

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó del acto y aseguró que los docentes de Salta están "entre los mejor pagos del país".

"Obviamente en otras provincias ganan más porque los sueldos son más altos, como en la Patagonia o en Buenos Aires, pero nosotros hacemos dentro de nuestras posibilidades un esfuerzo enorme, no solo para comenzar las clases sino para que los docentes tengan un sueldo digno", expresó Urtubey.

El primer mandatario, quien estuvo acompañado por su esposa, Isabel Macedo, manifestó que: "Hoy en Salta todos comenzamos las clases; porque todos, Estado, docentes y familias, entienden que sin educación no hay presente, no hay futuro y nuestra historia desaparece. En cada rincón de la provincia comenzamos con el mismo desafío, que es construir una provincia con más igualdad".

En la provincia las agrupaciones sindicales docentes firmaron en paritarias un acuerdo por un 15 por ciento de incremento salarial en cuatro tramos. Quedaron afuera los docentes privados, que no participaron de la negociación.

Días de clase

La meta de la provincia es cumplir 186 días de clase y extender el período lectivo hasta el 21 de diciembre. El próximo lunes empezarán el año los pequeños del nivel inicial, quienes también finalizan un poco antes que el resto: el 7 de diciembre.

La educación superior arrancará, al igual que los jardines, el 12 de marzo y se extenderá hasta el 23 de noviembre.

El receso escolar de invierno, en tanto, está programado un poco antes que de costumbre, del 2 al 13 de julio para todos los niveles y sus modalidades.

“Mi hijo sufre”



En su voz se escucha mucha decepción. Fernando Martín Jaime reclama que le den un lugar a su hijo de siete años en la escuela San Nicolás de barrio Bancario.

El hombre contó que el niño tiene autismo, y que él pidió que lo inscriban en esa escuela para que pueda ir con su hermano más grande y una prima, ya que el chico siente miedo al ir solo al establecimiento. El niño va a la escuela Ernesto Cortazar, y por ahora seguirá yendo allí.

“Todo el año pasado pedí en la San Nicolás que lo anoten y me dijeron que sí, pero cuando fuimos hoy (por ayer) me dijeron que no iba a poder ser. Nos sentimos discriminados”, dijo.