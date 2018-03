Leonardo Tejerina, un romántico que siempre se involucra con el corazón

La noche será propicia para los amantes de la música del ayer, con la voz inconfundible de Leonardo Tejerina. La esperada velada, con el destacado conductor, locutor y cantante salteño, se llevará a cabo el jueves próximo, desde las 22, en el local Portal Andino, en la localidad de Campo Quijano. También se confirmó que habrá importantes invitados, que se sumarán por el bien del espectáculo. Los organizadores informaron que las entradas ya están agotadas para el mencionado espectáculo.

“La lealtad es una palabra sagrada en mi vocabulario. Pretendo desparramar mi canto entre quienes forman parte de mi vida. Será una velada para disfrutar entre amigos, será inolvidable...”, adelantó el artista.

Cuando se menciona esa mágica palabra llamada amor rápidamente viene a la memoria el nombre de Leonardo Tejerina, un artista que enamora con su voz, considerado un experto cuando están por delante los latidos del corazón.

Varios años se mantuvo en silencio hasta que las nubes se abrieron para un bello regresar. En las últimas temporadas causó furor en el circuito del espectáculo y marcó un llamativo romance con el público, que se extendió a lo largo y ancho del país.

“Un equipo de personas desinteresadas tuvo mucho que ver en la vuelta a los escenarios...y gracias a Dios que supe escuchar en el momento justo, porque ahora disfruto con todo lo que me brinda la gente en cada una de mis presentaciones. Por suerte voy logrando una excelente comunión. Mi objetivo siempre estuvo centrado en lograr que mi voz dejé un mensaje claro y alentador, me encanta que la concurrencia pueda transportanse en un viaje imaginario, el amor tiene que ser el protagonista principal de la velada. Ahora se me abrieron otros horizontes y eso me llena de alegría porque es una prueba evidente que el público disfruta con mi presencia. Ya presenté mi espectáculo en diferentes provincias de nuestro territorio argentino y el balance fue altamente positivo”, sostuvo Tejerina.

Tejerina nació en la localidad salteña de Campo Santo, departamento de General Güemes. Comenzó la carrera artística durante su adolescencia, en el colegio secundario Enrique Cornejo.

Cuando se radicó en la capital salteña, se sumó de inmediato al Grupo Géminis, donde permaneció por 13 años junto a quien se convertiría en su gran amigo y director Tony Maestro. Su paso por el Casino Central de la calle Mitre, le recuerda la época de canciones melódicas. Con el Grupo Kristal, recorrió los escenarios carnavalescos de toda la provincia. En su etapa foclórica, integró por 9 años el conjunto Los Sauzales.

“Todas las experiencias me enriquecieron en mi carrera artística, también me dejaron recuerdos inolvidables que perdurarán por siempre en mi memoria. Haber nacido en la tierra de Güemes me posibilitó incursionar en el folclore, y junto a Los Sauzales, recorrimos los escenarios más importantes del territorio nacional”, enfatizó el cantante salteño.

Tejerina ofrecerá los temas de su última placa discográfica titulada ‘Porque me gusta cantar, volúmen 2‘.

Esta voz inconfundible, que acompaña a la audiencia de AM840 Radio Salta como locutor, promete una velada con ritmos variados, donde el amor será el protagonista principal.

Leonardo, en los últimos tiempo viene apostando fuerte a su carrera artística. Y tiene todo para conseguirlo, ya que cuenta con una conducta intachable “Seguramente editaremos un nuevo disco antes de fin de año en el que incluiré temas propios”, dijo Tejerina.