Finalmente confirmaron que la mujer de El Tunal sí padecía Rickettsia

La Dirección de Epidemiología de la Provincia informa que, en relación a la paciente fallecida de El Tunal, se recibieron nuevos resultados del laboratorio Malbrán, ya que si bien la serología inicial dio negativa; se continuó con los estudios, por lo que a través del resultado de una biopsia de piel, que detecta por técnicas de biología molecular la presencia de la bacteria Rickettsia rickettsii, dio positivo.



Se trata de Fany Yolanda Santos, quien murió a los 50 años, en el hospital de General Güemes.



“Se recuerda que según establece la OMS, el diagnóstico se confirma por la respuesta serológica a antígenos específicos. En las fases incipientes, la rickettsia puede detectarse en la sangre, por la reacción en cadena de la polimerasa, y en biopsias de la piel por medio de técnicas de inmunotinción o de la reacción en cadena de la polimerasa, como en este caso. Desde el área de Epidemiología se informa que la presencia de la bacteria en piel no confirma que sea la

causante del fallecimiento de la paciente”, informaron ayer desde el Ministerio de Salud.



Asimismo, destacaron que los equipos médicos se encuentran capacitados para tratar las infecciones transmitidas por la picadura de garrapata, como así también cada unidad sanitaria de la Provincia dispone de la medicación específica para tratar la patología ante la sospecha clínica, tal como se hizo en esta oportunidad.





YA HUBO CASOS EN LA PROVINCIA



Por otra parte, desde el Ministerio de Salud se había informado que en la provincia de Salta ya hubo casos de la enfermedad transmitida por la garrapata.



A principios del mes pasado se había destacado que los análisis bacteriológicos realizados en el Instituto Malbrán, de Buenos Aires, dieron negativos a la enfermedad transmitida por garrapatas, que había causado una conmoción en el sur provincial.



El gerente del hospital de Metán, Napoleón Zunino, dijo que el certificado de defunción de la mujer fue mal confeccionado.



"Yo atendí a la paciente en Metán, estaba deshidratada y tenía taquicardia. Le hicimos análisis y fue derivada al hospital de General Güemes. La mujer tenía una picadura, probablemente de garrapata, pero eso no significa que se trate de una rickettsiosis, porque eso tiene que ser comprobado a través de análisis de laboratorio que se hace en Buenos Aires, no aquí ni tan rápido", dijo el gerente del hospital Del Carmen.



Según el certificado de defunción realizado por la doctora Cynthia Surate Solaligue, Santos murió como consecuencia de un shock séptico debido a una picadura de garrapata. La mujer residía en El Tunal y era madre de seis hijos.



"En las redes sociales anda circulando un certificado de defunción, si yo fuera el encargado del Registro Civil no lo acepto porque la picadura de garrapata no es ningún diagnóstico. Es lo mismo que yo le diga a usted que se murió de un infarto y tiene una picadura de mosquito. Ese certificado está mal hecho", dijo Zunino.