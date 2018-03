Juventud enfrentará al canalla y Central a River por Copa Argentina

Boca Juniors y River Plate enfrentarán a Alvarado de Mar del Plata y Central Norte de Salta en su debut en la Copa Argentina 2018, que entrega al campeón un boleto a la Copa Libertadores 2019, según estableció hoy el sorteo realizado en el predio de la AFA en Ezeiza.

El xeneize chocará en 32avos de final ante el conjunto marplatense, donde juega el mediocampista Walter Erviti y que en la actualidad disputa el Federal A, mientras que el millonario se verá las caras con el elenco del Norte del país, que compite en el Federal B.

En caso de avanzar a la segunda instancia, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se cruzarían con el ganador de la llave entre Patronato de Paraná y San Martín de Tucumán (Primera B Nacional).

Los conducidos por Marcelo Gallardo, bicampeones de este certamen, lo harían contra Villa Dálmine (Primera B Nacional) o la UAI Urquiza (Primera B).

El cruce entre los dos clubes más grandes de la Argentina podría darse en semifinales y no en la final como anteriores ediciones, ya que para esta oportunidad no hubo cabezas de serie.

Aunque para eso, en cuartos de final, tendrían que eliminarse ante Racing (River) e Independiente (Boca), siempre y cuando los de Avellaneda avancen en el torneo.

Para su estreno, se estableció que Racing jugará ante Sarmiento de Resistencia (Federal A) e Independiente hará lo propio con Central Ballester, uno de los animadores de la Primera D.

La séptima edición de este certamen comenzó en enero con la participación de 48 clubes del Torneo Federal A y Federal B, a los que ahora se agregarán el resto de las categorías del fútbol argentino.

De los 64 equipos que participarán de esta instancia, solo resta conocerse uno, entre Atlético San Jorge de Santa Fe y el ganador del cruce entre Deportivo Camioneros e Independiente de Chivilcoy, que jugarán el 10 y el 17 de marzo próximos, por la Fase Clasificatoria del torneo Federal A.

Por su parte, San Lorenzo jugará frente a Racing de Córdoba, que milita en el Federal B.

Los premios económicos se realizarán mediante esta escala: 32vos $816.000; 16vos $1.050.000; 8vos $1.400.000; 4tos $1.750.000; Semifinal $2.800.000; Final $5.250.000.



Este es el cuadro completo de la Copa Argentina 2018:

Primera y Segunda Fase:

Ganador 1:

Estudiantes (LP) - Central Córdoba (R).

Agropecuario - Luján .

Ganador 2:

Lanús - Douglas Haig.

Atlético Rafaela - Defensores de Belgrano.

Ganador 3: .

Vélez Central - Córdoba (SdE).

Tigre - Guillermo Brown (PM).

Ganador 4:

Arsenal- Cipolletti.

Almagro - Gimnasia (J) .

Ganador 5:

Newell’s - Deportivo Rincón.

Godoy Cruz - CADU .

Ganador 6:

Gimnasia (LP) - Sportivo Belgrano.

Olimpo - Aldosivi .

Ganador 7: .

River - Central Norte.

Villa Dálmine - UAI Urquiza. Ganador 8: .

Argentinos - Federal B 4.

Defensa y Justicia - Mitre (SdE) .

Ganador 9:

Chacarita - Deportivo Maipú.

Temperley - Estudiantes (BA) .

Ganador 10:

Banfield - Lamadrid.

Belgrano - Platense .

Ganador 11: .

Boca - Alvarado.

Patronato - San Martín (T) .

Ganador 12:

Huracán - Victoriano Arenas.

Atlético Tucumán - Tristán Suárez .

Ganador 13: .

Rosario Central - Juventud Antoniana.

Talleres - Midland .

Ganador 14: .

Independiente - Central Ballester.

San Martín (SJ) - Brown de Adrogué .

Ganador 15: .

Racing - Sarmiento (R).

Unión (SF) - Juventud Unida (G) .

Ganador 16:

San Lorenzo - Racing (C).

Colón - Deportivo Morón .

8avos de final.

A - G1 vs G16.

B - G2 vs G15.

C - G3 vs G14.

D - G4 vs G13.

E - G5 vs G12.

F - G6 vs G11.

G - G7 vs G10.

H - G8 vs G9 .

4tos de final.

I - A vs H.

J - G vs B.

K - C vs F.

L - E vs D .

Semifinal:

M - I vs L.

N - K vs J.

Final:

M vs N.