Lorenzetti, a favor de “acelerar las causas por corrupción”

El titular de la Corte Suprema pidió terminar con la "tragedia burocrática" de la Justicia algo que "no se cambia sólo con los horarios, se cambia con las estructuras, con reformas de fondo".

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se pronunció hoy a favor de ‘acelerar causas de corrupción‘ y consideró que se necesita reformar leyes para lograr ese objetivo.

‘Tenemos que saber si somos capaces de hacer reformas para que la lucha contra la impunidad sea efectiva o seguimos con cosas parciales‘, dijo Lorenzetti al pronunciar un discurso por la llamada inauguración del ‘año judicial‘.

‘Nos hemos convocado porque con mis colegas de la Corte Suprema hemos reflexionado. Es necesario que nos juntemos y hagamos una reflexión colectiva y respondamos algunas de las preguntas que hoy atraviesan los poderes judiciales del planeta‘, inició Lorenzetti.

Y agregó: ‘Necesitamos un proceso especial para las megacausas que involucran a muchísimos actores en materia penal‘, afirmó Lorenzetti, al enumerar una serie de reformas necesarias, entre las que agregó ‘regular la situación del arrepentido‘.

En medio de una audiencia repleta de jueces federales, quienes investigan los hechos de corrupción entre otros, Lorenzetti recordó la visita del juez brasilero Sergio Moro quien investiga el caso de Lava Jato en aquel país, un delito de esa naturaleza que involucró a políticos, financistas y empresarios.

‘Hicieron leyes para regular la figura del arrepentido y eso es algo que Argentina no ha podido concretar, porque no valen los convenios que existen en otro país en el nuestro‘, dijo Lorenzetti, en referencia a que la disparidad de preceptos fijados por los códigos penales de cada país.

El titular de la Corte abogó por un ‘cambio sistémico y cultural‘ y advirtió que ‘no se puede cambiar una parte sin tener una concepción del todo porque de lo contrario no funciona‘.

Por ello pidió terminar con la ‘tragedia burocrática‘ de la Justicia algo que ‘no se cambia sólo con los horarios, se cambia con las estructuras, con reformas de fondo‘.

En ese sentido, refirió el juez sobre el trabajo en el ante proyecto del nuevo Código Penal, el cual dijo apoyar: ‘Necesitamos una estructura que apoye casos de corrupción en materia técnica‘, sostuvo.

Además, pidió una autocrítica al Poder Judicial sobre su funcionamiento y pidió ‘pensar en el país y no en los intereses individuales y corporaciones‘, a la par de consensuar políticas de Estado.

‘Los poderes judiciales han recibido miles y miles de demandas. Las transformaciones en los últimos tres años han sido mínimas. ¿Reflexionar sobre el poder judicial y examinar los procedimientos institucionales? Debemos hacer una autocrítica acerca de cómo estamos funcionando, debemos pensar en el país y en la grandeza que necesitamos‘, dijo al respecto.

‘Hay un exceso de coyuntura y una ausencia de estatura para ver los grandes problemas en el mediano y largo plazo‘, agregó al respecto el juez, ante la atenta mirada del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, los demás integrantes de la Corte Suprema y muchos de los jueces federales que tramitan las causas en los tribunales de Comodoro Py.