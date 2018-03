Programa de la primera fecha del Torneo Preparación 

La Asociación Salteña de Hockey (ASH) divulgó ayer cómo se jugará la primera fecha del Torneo Preparación en todas sus categorías. Tras la disputa del Goga Gómez el fin de semana, los clubes salteños descuentan los días para enfrentar el primer certamen oficial de la temporada.

Para este torneo la ASH estableció la modificación del formato de disputa dejando de lado la clasificación al cuadrangular final, pasando directamente a jugar todos contra todos en una sola rueda con suma de puntos. El equipo que obtenga mayor cantidad de puntos será el campeón y en caso de igualdad de unidades se jugará un partido desempate.

Jockey Rojo fue el último campeón del Preparación en la primera división de damas. El próximo sábado debutará en su cancha de la rotonda de Limache contra Popeye B. En tanto Tigres Negro recibirá en San Lorenzo a Gimnasia y Tiro Celeste.

Popeye A será el otro campeón que tendrá participación en la primera de damas. El ganador del último Torneo Honor y del reciente Goga Gómez jugará en su predio frente a Tigres Rojo, equipo que ascendió a la primera A en diciembre pasado. La primera fecha se completará con el encuentro entre Universitario Rugby frente a Cachorros en El Huaico. Todos los partidos de esta división se jugarán a partir de las 17.

En el ascenso

También habrá actividad para la primera B de damas pero con programa repartido entre sábado y domingo. El sábado se enfrentarán Central Norte vs. Gimnasia y Tiro Celeste y Grand Bourg vs. Mitre, también desde las 17. El domingo se completará la jornada con la confrontación entre Universitario Hockey vs. Jockey Club Blanco, a las 15.30.

En caballeros

La competencia de caballeros se desarrollará el domingo. En primera división se medirán Cachorros vs. Gimnasia y Tiro, Popeye vs. Central Norte y Mitre vs. Universitario Hockey. Los tres encuentros se jugarán desde las 17.30. Los mismos enfrentamientos se producirán en las categorías intermedia (14), quinta (15.30) y sexta (16.30). El programa está listo y solo resta que la bocha comience a rodar en las canchas salteñas.