A 100 días del Mundial, Sampaoli todavía necesita completar la lista

Fue Jorge Sampaoli el que señaló que los próximos amistosos de la selección bien podrían ser cruces por las semifinales de una Copa del Mundo. Es cierto, a nadie sorprendería un Argentina vs. España cuando apenas queda un puñado de equipos en un Mundial. Lo mismo con Argentina vs. Italia visto en perspectiva histórica, más allá del derrumbe coyuntural de la Azurra. Por eso los ensayos de finales de mes arrojarán definiciones inaplazables. Se agota el tiempo y el técnico no se engaña: el estilo ya no puede parpadear, según publicó La Nación. Es hora de sembrar confianza y pertenencia. De afirmar una idea y prácticamente cerrar el plantel. En la intimidad, el técnico se planteó: ¿qué necesitan los jugadores a 100 días del Mundial? Seguridades, concluyó.

Hay un lote consolidado. Lo integran Romero, Guzmán, Mercado, Otamendi, Mascherano, Biglia, Di María, Banega, Higuaín, Agüero y naturalmente Messi. También, Salvio, Acuña y Fazio. A todos ellos, últimamente -aunque aún no debutó en el ciclo Sampaoli- se sumó Marcos Rojo, viejo conocido de la 'mesa chica'. Son 15, aunque podrían ser 17. Pero Dybala retrocedió. Y Enzo Pérez, también. Mucho retrocedió el volante de River. Hace meses que la lista prácticamente no se mueve. Está estancada en una medianía que no le permite crecer de ese 80% que confesó el entrenador. Es que en la recta final de la temporada que desembocará en la Copa, nadie está atrapando la atención. Nadie está jugando como para subirse indiscutiblemente a la lista.

La próxima gira por Manchester y Madrid será decisiva para algunos. Para Ramiro Funes Mori, por ejemplo, que no juega hace casi un año en Everton y Sampaoli lo quiere ver al menos entrenar para definir si vale seguir esperándolo. Pero la semana de convivencia y los dos amistosos resultarán especialmente determinantes para un apretado lote de volantes ofensivos y delanteros que no termina de convencer ni de decepcionar al técnico de Casilda: Lo Celso está por encima del resto; luego, Lanzini, Paredes, Perotti, Rigoni, Ángel Correa y 'Papu' Gómez. Para cualquiera de ellos se tratará del debut mundialista. Viajan en el sopor de la indefinición y alimentan ese 20% que intranquiliza al entrenador. Una fuente muy cercana a la intimidad del cuerpo técnico le confió a la nacion que el DT siente que acá no puede fallar: los que finalmente elija, junto con Agüero, Di María y Banega, principalmente, deben ser los socios que potencien a Messi. Deben sostener ese tramado colectivo que le ofrezca variantes al capitán.