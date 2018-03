Se presentó el primer tráiler de House of Cards sin Kevin Spacey

Luego del escándalo que se desató en 2017 -cuando Kevin Spacey fue acusado de acoso sexual- Netflix decidió que el actor ya no forme parte de House of Cards, ficción que lo tenía como principal protagonista.

Y ante la gran incógnita que se había generado en cuanto a cómo seguiría la famosa serie sin su principal estrella se develó el misterio: la empresa de streaming presentó el adelanto de la sexta y última temporada que tendrá al personaje de Claire Underwood, interpretado por Robin Wright, como figura relevante.

El tráiler muestra a Claire en el Salón Oval de la Casa Blanca. ‘Esto es solo el inicio‘, dice, cuando la cámara llega hasta ella. Después, se lee una placa contundente: “Ahora mando yo”.

Spacey fue denunciado por su colega Anthony Rapp de un acoso sexual ocurrido en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y él 26. Posteriormente, varios trabajadores de House of Cards lo acusaron de crear un ambiente de trabajo ‘tóxico‘ y de comportarse como un “depredador sexual”.

“Netflix no estará involucrada en ninguna producción más de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo relacionado a la serie”, comunicó el 3 de noviembre del año pasado la empresa.

Lo cierto es que ahora habrá que ver cómo se las ingeniaron para suplir la figura principal de la serie. Lo único concreto es que a diferencia de las otras cinco temporadas, la final no tendrá 13 capítulos, sino ocho. Y que todas las miradas se las llevará la esposa de Frank, Claire.