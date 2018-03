Guillermo Francella pidó cautela en el caso de Juan Darthés

Entrevistado por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Radio Nacional, Guillermo Francella se refirió a las denuncias por acoso que caen sobre Juan Darthés y pidió cautela.

Consultado sobre la situación que vive Juan Darthés, luego de ser denunciado por acoso sexual por Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Coacci, Francella dijo: “No es lindo lo que debe estar viviendo, sin duda”.

Luego agregó: “Hay una demanda tan grande de parte de ustedes (periodistas) para que todos opinemos de todoà y chicos, la verdad, es un dolor de huevos, perdonen la expresión. Hay un tema delicado, sensible, pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder tocando de oído. Hay que ser responsable en la respuesta”.

Discusión en la nota

Lo que vino después fue un tenso intercambio con la conductora, quien primero le dio la opción de dejar el tema ahí y pasar a otro; sin embargo, ante la intensa insistencia del actor, opinó que “Un hombre que tiene tres denuncias de acoso no tiene que estar protagonizando una tira juvenil en El Trece”. “Es mi opinión”, sostuvo firmemente Schapiro.

Poco feliz con la respuesta, Francella dijo: “Digamos, ya está condenado”. “Sí, con tres denuncias de abuso de mujeres no tiene que protagonizar una tira. Y celebro que en Hollywood, ante denuncias de abuso, hayan corrido a personajes de la industria”, insistió la conductora.

Frente a la respuesta, Francella manifestó: “Bueno, lo condenaste ante la duda, con antelación, ok. Bueno, ya lo condenaste, ok, ok. Ok. Pero te repito, esto de la condenaà qué sé yo. Con las denuncias te basta, es fundamental. Es tu opinión y me parece perfecto. Quería saberlo, como me preguntas vos a mí”.

“A mí me gusta ser lo más respetuoso del mundo con estos temas. A mí me gusta tener pruebas, que las denuncias se confirmen, que de verdad sean constatadas y no me gusta que la gente responda tocando de oído”, sostuvo.

Y recordó: “En una época vos eras inocente hasta comprobar tu culpabilidad, y ahora sos culpable hasta comprobar tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo en tanto a tomar una decisión y taxativamente afirmar algo por alguien. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación“, concluyó sobre el tema.