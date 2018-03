La Feria sigue siendo polémica

El conflicto desatado en el barrio Cooperativa debido a la instalación de una feria americana los días domingos se vio incrementado este fin de semana debido a que la presencia de los feriantes obligó al corte de la calle de acceso principal al barrio. Durante la semana anterior se realizó una reunión entre vecinos para evaluar el permiso para que la feria se traslade hacia el Bº Cooperativa, hubo un aval por parte de la mayoría para que hicieran uso de algunas calles, mientras dure la obra que se está llevando a cabo sobre la ruta nacional 34, motivo que obligó a mediados de febrero a dejar el espacio público que por más de una década estaban haciendo uso.

A pesar de contar con una mayoría que estaba de acuerdo con la feria, todos coincidían en que no podía ser la avenida Roca el lugar para la instalación de las carpas, por tratarse de la calle principal del barrio y la única con asfalto. Los vecinos esperaban que por estos primeros fines de semana y hasta que haya un acuerdo sobre el lugar definitivo para el traslado la feria se instalaría en avenida Roca, siempre con el suficiente cuidado para evitar accidentes con los vehículos que transitan por esa arteria.

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando en horas de la tarde los conductores de vehículos se dieron con la novedad de que la calle Roca había sido cortada, las carpas la ocuparon en su totalidad y se vieron obligados a hacer uso de calles alternativas, que por no encontrase asfaltadas se encuentran en mal estado. El enojo de algunos vecinos fue puesto de manifiesto con palabras hirientes hacia dos policías de Tránsito que se encontraban sobre la ruta 34, controlando y direccionando el tránsito hacia los desvíos que se habilitaron en ambas bandas de la ruta nacional.

“La Municipalidad no tiene nada que ver con el corte de la calle, eso es algo que decidieron los feriantes con el centro vecinal, quiero aclarar esto porque muchas acusaciones apuntaban hacia la intendenta”, dijo el secretario de Gobierno Walter Segerer.