Otro caso de gatillo fácil a juicio, el de Nahuel Salvatierra

El fiscal de Graves Atentados Rodrigo Ganzález Miralpeix elevó a juicio la causa seguida a dos policías con revista en la comisaría 10, quienes el 3 de enero pasado participaron de un episodio no esclarecido del todo, en el que resultó asesinado por un arma oficial un menor de edad, Nahuel Salvatierra.

El fiscal hizo pública la requisitoria fundamentando su pedido de elevación a juicio con un compendio de pruebas y la compilación de numerosos testimonios.

Cabe aclarar que los encartados son Juan Carlos Cardozo (detenido), acusado de homicidio calificado por abuso de la función o cargo, agravado y el sargento Aguilera Alanís, quien por la interpretación ajustada a derecho de sus actos está gozando de libertad.

En los fundamentos publicado ayer se dice: "Se colectaron elementos de convicción suficientes para sostener como probable que en fecha 3 de enero del 2018, Aguilera Alanís y Cardozo circulaban en una moto de propiedad de Juan Carlos Cardozo, dirigiéndose a sus respectivos lugares de trabajo, cuando circunstancialmente se encontraron con un grupo de jóvenes que evidenciaban un principio de disturbio". El imputado Cardozo al encontrarse frente al grupo denominado La Ranchada y, de "manera consciente y deliberada, dice el fiscal, sacó su arma reglamentaria (medio idóneo), la apuntó contra la humanidad de Nehemías Nahuel Salvatierra y le efectuó un disparo hiriéndolo de gravedad en su cráneo".

"Con tal conducta queda en evidencia que el causante estaba determinado a matar a la víctima entendiendo que la intención homicida del imputado surge clara, pues quien utilizando un arma de fuego para disparar a otra persona no puede sino saber que su conducta puede provocar el óbito de su objetivo", agrega.

Para González Miralpeix, la "conducta de Cardozo se encuentra calificada por su condición de miembro de la fuerza de seguridad haciendo abuso de su función o cargo, condición que merece mayor reprochabilidad".

Respecto al arma, el fiscal explicó que la misma fue secuestrada al día siguiente "debido a que la hermana del imputado Cardozo, Romina del Milagro Cardozo, se hizo presente espontáneamente a la Jefatura de Policía para hacer entrega voluntaria del arma de fuego, un cargador sin municiones y nueve cartuchos separados con la inscripción en la base 2014 FLB 9X19".

Con respecto a la situación del sargento Aguilera Alanís, el fiscal señaló que el mismo "al presenciar el hecho de sangre, violó sus deberes de funcionario público al tomar conocimiento de un delito de acción pública y no prevenir en la instrucción del sumario pertinente, no cumpliendo con su responsabilidad funcional, por no haber ejecutado leyes, cuyo cumplimiento le incumben (dar noticias, denunciar el hecho, informar a la autoridad de lo sucedido), lesionando así el correcto funcionamiento de la administración pública".

Atento a ello, el fiscal requirió el enjuiciamiento de Aguilera Alanís por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento en concurso ideal. En vista de esta calificación, el sargento recuperó la libertad.

La fecha de las audiencias de debate no fueron fijadas aún, pero la celeridad de la respuesta judicial es evidente.

Absolución fue el fallo en muchos casos

Jorge Salvatierra, hermano de Nahuel, tiene sus dudas acerca del verdadero alcance de la Justicia. “Por el momento me encuentro contrariado con la libertad del segundo imputado, pero bueno vamos a esperar el fallo de la Justicia”, dijo ayer a El Tribuno.

Las estadísticas muestran que de los últimos casos donde personal policial abatió a civiles, la mayoría de los fallos fue absolutoria. Entre ellos está el caso Gabriel Mura Ortiz, de barrio Sarmiento y el de Nahuel Franco, abatido en La Laguna, de 20 de Junio.