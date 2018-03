En las últimas horas, Macri dijo que a los empresarios, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno "les rompió la cabeza a muchos de estos tipos" y el dirigente de la UIA salió a cuestionarlo.

José Urtubey: "No nos gustan las bravuconadas"

El dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urutbey, apuntó hoy contra el presidente Mauricio Macri por las críticas que formuló contra los empresarios, al señalar que a ese sector no le gustan "las descalificaciones ni las bravuconadas". Aseguró hoy que el sector "necesita salir de la falta de competitividad", y admitió la necesidad de un cambio que debe surgir del trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado."No estamos en condiciones de hacer otra cosa que buscar la competitividad" y remarcó que los aumentos de tarifas hacen "colapsar la situación".

En las últimas horas, Macri dijo que a los empresarios, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno "les rompió la cabeza a muchos de estos tipos", y Urtubey salió a cuestionarlo. "No me gusta descalificar ni las bravuconadas. Nuestro objetivo siempre es hablar con la verdad", sostuvo el dirigente.

"El cambio viene por el lado de trabajar en conjunto sin descalificaciones", afirmó Urtubey en declaraciones a radio Cooperativa. Adelantó que en la próxima reunión de la entidad empresarial, podría definirse un pedido de reunión con las autoridades nacionales.

Afirmó que en el momento actual "necesitamos codo a codo, buscar objetivos comunes y salir de la falta de competitividad". El dirigente describió que los industriales tienen problemas de financiamiento, subas de tarifas, modificaciones arancelarias (decreto 814) y un consumo que no repunta.

Afirmó que "en el Norte, la reforma tributaria diluye los eventuales beneficios por la caída que representó el decreto 814". Dijo también que el sector tiene "problemas de financiamiento" y que el Gobierno "no tiene una política industrial "piola" desde el área financiera", dado que "discontinuó líneas crediticias y las tasas de referencia del Banco Central son muy altas".

"Venimos de situaciones complejas, de caídas y estancamiento en los últimos años, la caída más pronunciada fue en los últimos dos años, salvo que en el 2017 hubo una leve recuperación del 1%, respecto del 2016, que fue el peor año de los últimos diez", afirmó.

Calificó por otra parte de "desmedidas" las importaciones de productos terminados, y consideró que "un 20% de importaciones en un mercado que viene cayendo, es muchísimo".

Respecto del consumo señaló que "no tiene una recuperación fuerte, hay un mercado tenue que necesita ser revitalizado".