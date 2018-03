El PRO arranca este viernes una carrera por la reelección de Macri

Este viernes se reúne el Consejo Nacional del PRO que tratará temas formales como la incorporación de la fuerza que lidera Patricia Bullrich, "Unión por la Libertad", la compra de la sede que hasta ahora el partido alquila cerca de la Casa Rosada y la designación de nuevas autoridades. Sin embargo, en los hechos será el lanzamiento de una campaña para dar lugar a la reelección dentro de dos años del presidente Mauricio Macri al igual que la de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

Según informó hoy Clarín, se espera la presencia de unos 600 dirigentes, entre quienes Vidal, Rodríguez Larreta y el jefe de Gabinete Marcos Peña tendrán a su cargo los discursos de cierre. La jornada arrancará después del mediodía con la asamblea del partido, presidida por Federico Pinedo, con el aval de la incorporación de Unión por la Libertad -el partido liderado por Bullrich- al PRO a nivel nacional y en los distritos, y la compra del edificio de Balcarce y Belgrano, bunker de campañas y en alquiler desde 2014. “Es una señal de fortaleza, refleja un crecimiento, una pertenencia y una permanencia, porque es nuestro lugar y el mensaje es que llegamos para quedarnos”, dijo a Clarín uno de los principales dirigentes del partido. Ese clima por la sede y el objetivo de continuidad cruzará el encuentro, en la previa al primer timbreo en todo el país.

En este contexto, el macrismo buscará remontar el descenso en la imagen del Presidente durante el verano, aunque aun así la perspectiva asoma en principio favorable por al debilidad del peronismo y la ausencia de referentes electorales potentes en la oposición. “No tenemos que perder la cercanía, no sólo en la campaña sino en la gestión. Ya no hay caída en la imagen, no es para preocuparse pero sí para ocuparse y crecer con resultados de gestión”, comentó sobre el timbreo uno de los integrantes de la mesa política compuesta por Fernando De Andreis, Federico Salvai, Sebastián García de Luca, Humberto Schiavoni y Francisco Quintana. Vidal, Peña y los ministros más conocidos estarán en el Gran Buenos Aires.

Expondrán también Schiavoni y Quintana como autoridades partidarias; Esteban Bullrich como flamante titular de la escuela de formación de dirigentes; Carmen Polledo de la Fundación Pensar, con la intención de extenderla en las provincias para fortalecer la estructura en el interior; y Sofía Brambilla -diputada nacional por Corrientes- del Consejo Nacional de Mujeres. Los organizadores analizaban abrir un espacio de debate sobre la despenalización del aborto, aunque no estaba confirmado. También Federico Morales -subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil- presentará la plataforma de voluntariado, timbreos y donaciones para la nueva etapa.

Entre los socios invitaron a los radicales Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y José Cano, y a Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin de la Coalición Cívica. Con los aliados también habrá señal de largada para la discusión política y electoral, con la puesta en marcha de una mesa de discusión con representantes de los tres partidos: este mes arrancarán las reuniones para ir delineando los escenarios en cada distrito, con el resquemor de los radicales por los vínculos del macrismo con dirigentes peronistas en algunas provincias. “Hay que analizar cada situación. En San Luis, por poner un caso, que (Claudio, ex gobernador) Poggi sea nuestro candidato es la mejor opción”, planteó uno de los que se sentará del lado macrista.