Cómo combatir el "mañana lo hago"

Vania debía presentar su monografía integradora para una cátedra de la facultad. La descripción del desarrollo de la investigación estaba impecable, pero la definición del marco teórico y la justificación del problema demandaban el entrecruzamiento con citas de autores que no había asimilado del todo. Parecía una cuestión de inspiración. Pensó en relajarse y llamó a una amiga para practicar yoga. Parecía una cuestión de descarga de los problemas y aceptó que otra amiga fuera a almorzar con ella para regalarse una charla amena. Parecía un asunto de distraerse y se enganchó con la maratón de su serie favorita. Al acabar la jornada -y también el plazo para entregar el trabajo por correo electrónico- pareció una verdad insoslayable descrita por George Claude Lorimer: “Aplazar una cosa fácil hace que sea difícil. Aplazar una cosa difícil la hace imposible”.



Esta conducta tiene un nombre definido: procrastinación. Según la Lic. Carina Salas, directora del Centro de Psicoterapias de Salta (Cepsi), este vocablo de difícil pronunciación proviene del latín. Se forma a partir de la combinación de “pro”: adelante, y “crastinus” referente al futuro, postergación o posposición. Salas definió que se trata de la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables.

“Hay personas especialistas en postergar porque creen que el día de mañana será más adecuado para llevar a cabo una o varias tareas que tienen pendientes”, sintetizó. Así, según expuso, la procrastinación es un problema de mala regulación y pésima organización del tiempo. “Quien pospone o procrastina lo que está realizando en el fondo es una conducta claramente evasiva. Procrastinar es el problema que siempre se resuelve ‘mañana’. Y es precisamente la lógica que tenemos cuando posponemos. Dejamos para luego las cosas, formando un círculo vicioso entre ansiedad y culpa que genera más ansiedad”, describió.

Las causas

Carina Salas dijo que las causas de la procrastinación son diversas, pero que se vuelve más frecuente “cuando se trata de tareas desagradables, impuestas o para las que la persona considera que no tiene suficientes habilidades”. De esta manera, puede deberse a la tendencia humana de buscar el placer y evitar el dolor, aunque también inciden el miedo al fracaso y la búsqueda del perfeccionismo.

Además, impacta la falta de satisfacción con la propia vida. La “defectuosa” capacidad de imaginar cómo se estará en otro momento (llamada “predicción afectiva”), que obra para que la persona siempre piense que en el futuro todo será más sencillo. El último ingrediente es la ansiedad. “Si una persona ansiosa es impulsiva, es decir, tiene pronto la sensación de que le falta tiempo, empezará pronto con su tarea. Si no es impulsiva, lo dejará para el final”, detalló Salas.

El ciclo

Cortar con la procrastinación demanda la autoobservación. El preguntarse qué se hizo la última vez que se pospuso algo y desgranarlo en la memoria. Con este ejercicio se podrá recomponer el ciclo de la procrastinación.

“Primero se percibe ansiedad o incomodidad frente a esa actividad que hay que hacer. Luego el cerebro busca aliviar esa sensación con alguna otra tarea. Por eso, uno se vuelve sumamente productivo en otras actividades que no son la prioridad en ese momento. Por último, aparecen todas las excusas reconfortantes: ‘Mañana será otro día’, ‘Era muy importante contestar ese correo’, ‘La reunión era inevitable’, etcétera”, enumeró Salas.

Si la acumulación de tareas, el estrés y la ansiedad son los eslabones de una cadena que ahorca los proyectos, Salas propone desarmarla con pasos que demandan psicoeducación, un análisis a conciencia.

“Primero es conveniente que se identifiquen los hábitos que pueden estar provocándola y tratar de evitarlos al máximo. No se debe tener miedo de abandonar proyectos. Si el tiempo hace que ese proyecto ya no tenga tanto sentido o no sea lo suficientemente importante, simplemente hay que dejarlo y hacer otras cosas. Esperar no significa procrastinar”, expuso Salas. También recomendó gestionar de manera efectiva el tiempo de que se dispone. “En ocasiones la cantidad de trabajo que tenemos por realizar llega a ser abrumadora. Dividir una tarea compleja en varias más sencillas puede ser una manera muy efectiva de sobrellevar la carga de trabajo”, expuso. Añadió que con vistas a ello resulta operativo diseñar una línea y asignar tiempos específicos y fechas límite a cada pequeña tarea. “Dejar pasar la fecha para terminar una tarea puede repercutir en la realización de otras previamente establecidas, por lo que se sentirá la urgencia de actuar”, dijo Salas.

Estrategias inteligentes para dejar de postergar lo urgente

Existen maniobras para abandonar el hábito de la procrastinación. Carina Salas recomendó emplear la regla de los dos minutos. “Si estás planificando una acción que se puede hacer en menos de dos minutos, no la planifiques, hacela. Podés extender ese tiempo a 5 o 10 minutos. Si hacés de esta regla un hábito, habrá una multitud de tareas que no vas a tener la oportunidad de posponer”, especificó.

Cambio de perspectiva

Como se trata de aplicar ejercicios de psicoeducación es bueno revisar también qué es lo que a cada uno le apasiona hacer, cómo puede alcanzar los objetivos propuestos y concentrase en ello. “Quizá al final te darás cuenta de que pasarte todo el día viendo videos de gatitos no es la solución a tus problemas, y que ya es tiempo de ponerte a trabajar en la pila de papeles sobre tu escritorio”, sentenció Salas. También se trata de tomar decisiones. “Muchas veces vas aplazando una tarea inconscientemente, simplemente porque no te parás a pensar en ella. Dedicá un par de minutos para aclarar qué significa realmente esa tarea y tomá una decisión al respecto. Aprendé a decir que no. Apuesto a que muchas de las tareas que posponés son compromisos que te has buscado por no saber decir que no”, advirtió Salas.

Agregó que es bueno tener en cuenta la ley del balancín motivacional. “Cada vez que hemos de realizar una acción hay dos clases de factores que influyen. Los factores que dificultan la acción (que sería como si subieran la pendiente del balancín) y los factores que nos facilitan la acción (que sería como bajar la pendiente del balancín). Lo que determina si realizamos la acción o no es el peso específico de los factores a favor frente a los factores en contra”, detalló.

Asimismo, señaló la importancia de comprometerse con uno mismo y con las tareas por realizar. “No pierdas el tiempo pensando en que son demasiado complicadas o aburridas y simplemente ponete a hacerlas”, expresó. Luego enunció que es fundamental trabajar en ambientes productivos, con suficiente iluminación y con elementos que ayuden a crear un ambiente inspirador. También eliminar las distracciones, como los buscadores de internet y las redes sociales. Permanecer desconectado de la web es primordial para facilitar la concentración en el trabajo.

Una cuestión de premios y castigos

Como el esfuerzo y el progreso merecen un premio, Carina recomendó crear un sistema de recompensas que ayuden a festejar los logros alcanzados y pequeños castigos para cuando se falla. “Celebrar comprándote algo nuevo o yendo al cine cada vez que tienes éxito en un proyecto o privarte de utilizar el celular por unos cuantos días cuando no lo logras es una buena estrategia para incentivar tu productividad”, dijo. Añadió que los incentivos deben relajar y no suponer esfuerzo.

“A pesar de todo lo anterior, llevar un ritmo de trabajo tan estricto tampoco es bueno. Estar ocupado no permite que nuestra creatividad, entre otras habilidades, se desarrolle adecuadamente. La clave está en saber balancear el tiempo para poder realizar todas las actividades del día y aún tener tiempo para nosotros mismos o para salir a tomar un café con los amigos”, concluyó Carina Salas.

El Cepsi dictará el taller “De la postergación a la acción: dejar de procrastinar” en dos comisiones: el 8 de marzo, de 16 a 18, y el 9 de marzo, de 19 a 21. Para inscribirse, llamar al (387) 4980897.