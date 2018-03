Dakar 2019: Argentina quiere ganarle la pulseada a Ecuador

Ni siquiera pasaron dos meses desde el día en que en La Cumbre, Córdoba, se cerró el telón de la décima edición sudamericana del Rally Dakar (la 40ª desde que se inició) y las negociaciones están prácticamente finalizadas para la carrera de 2019, en la que Perú ya confirmó, Chile lo hará en unos días y Ecuador se asoma por la ventana. ¿Argentina? hoy está afuera “porque el Gobierno no ha negociado”, indicaron fuentes vinculadas a la organización a El Tribuno.

Se sabe que una vez finalizada cada edición del Dakar, las autoridades se reúnen para diagramar el próximo y que a fines de febrero cierran los acuerdos, para darlos a conocer un mes después. Pese a que a fines de marzo está previsto que la Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora de la competencia, dé a conocer su nuevo trayecto, se filtró información sobre el recorrido que no incluye a la Argentina, sino a Chile (largada), Perú (día de descanso y país con mayor base) y con la etapa final en Ecuador, más precisamente en Cuenca.

La idea de ASO, según contaron “off the record” las mencionadas fuentes a este matutino, es no descartar hasta último momento al país, porque fue el primero que le abrió sus puertas, tras las amenazas terroristas de 2008 en África.

Sin embargo, las autoridades nacionales no mostraron el interés que sí demostró Ecuador y la pulseada la ganará Argentina en caso de una firme intención del Gobierno, porque los pilotos y la organización quieren contar con el apoyo del país que dijo presente desde el arribo a Sudamérica.

El Tribuno se comunicó con personas ligadas al Gobierno y también a la organización. Las respuestas fueron cortas pero contundentes. “Los rumores están y son fuertes, pero no descartemos a la Argentina hasta último momento”, sostuvieron quienes integran la comitiva dakariana.

Desde Nación, hubo un simple “no sabemos nada al respecto, ni definiciones”.

En Ecuador es al revés. El Gobierno quiere el Dakar desde hace varios años y cuenta con el apoyo incondicional de la Cámara de Turismo y el Ministerio de Deportes de ese país, pero los pilotos no se han pronunciado al respecto.

La posible baja del Dakar, tras una asistencia de diez años consecutivos, se vinculó con una supuesta negociación para que la Fórmula 1 llegue a nuestro país el próximo año. Sobre eso también consultó este matutino y comentaron que “desde Nación no hay una confirmación oficial sobre una gestión, pero sí hay una fuerte versión desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

La respuesta abre otra posibilidad: si la F-1 viene, sería en un circuito callejero.

“Hay esperanzas”

La palabra de Kevin Benavides no podía faltar y este diario habló con el piloto de motos salteño, que este año se transformó en el más importante de Sudamérica a lo largo de la historia de la carrera.

“Como piloto quiero que el Dakar siga por Argentina y si se hace por este país, Chile y Perú, puede ser increíble”, dijo el hombre de Honda Racing Corporation. “Espero que pronto se llegue a un acuerdo y tengamos la carrera en la Argentina y si es en Salta, mejor aún. Le digo al público que hay esperanzas, todavía no hay que perderlas”, señaló.

El mayor de los Benavides obtuvo el segundo puesto en la edición de este año, tras un gran Dakar corrido por Perú, Bolivia y Argentina, pero no se queda con lo realizado y ahora va por más.

“Mañana (por hoy) viajo a Marruecos, donde tendremos una semana entrenamientos con un trabajo de roadbook nuevo. Será duro”, contó.

Después, el salteño viajará junto al resto del equipo HRC rumbo a Barcelona y desde ahí partirá a Abu Dhabi, donde realizará la primera fecha del calendario mundial de Rally Cross Country.

Dos semanas después, en Qatar, se correrá la fecha 2, pero tanto Honda como KTM no confirmaron su presencia. La actividad para Benavides seguirá en la tercera fecha, en Perú, del 29 de julio al 6 de agosto; una semana después irá al Atacama Rally y luego llegará a la Argentina con el Desafío Ruta 40, entre el 26 de agosto y 1 de septiembre en la fecha 5, para terminar el Mundial con el Rally de Marruecos, del 3 al 9 de octubre. La competencia en África será la última previa al próximo Dakar para Benavides, donde ya no habrá dudas respecto al trazado oficial del Dakar 2019, para buscar definitivamente el primer lugar en el podio, tras su cuarto puesto en 2016 y el segundo en 2018.