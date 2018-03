Gran revuelo en Central Norte por Riquelme y explotaron las redes sociales

Mientras en Central Norte aún persiste una deuda con jugadores del anterior proceso y hay un descontento de muchos socios, quienes exigen cuentas claras y que la actual CD transparente su gestión, el titular del cuervo, Héctor De Francesco, encendió el “ventilador” al declarar pública y abiertamente en un sitio web porteño (El Crack Deportivo) que es su deseo convencer nada menos que a ¡Juan Román Riquelme!... sí, el ídolo máximo de Boca, de que se ponga la camiseta del cuervo para el encuentro histórico entre el elenco salteño y River por los 32avos de final de la Copa Argentina. Las declaraciones del presidente de Central se viralizaron como reguero de pólvora y tuvieron inmediato rebote en los medios nacionales al tratarse de una figura estelar como Román y del millonario, el acérrimo rival del club que lo acunó para siempre como ídolo.

Pero esto no fue todo, porque la “bomba” de De Francesco tomó una tremenda repercusión entre los hinchas azabaches: muchos se ilusionaron con una remota posibilidad de que el gran ídolo llegue a Barrio Norte; otros, por el contrario, consideraron esto una “cortina de humo” y una expresión desafortunada e inoportuna por el momento de Central.

Horas después, en diálogo con El Tribuno, el titular de Central Norte no negó sus dichos y ratificó su deseo y hasta su ilusión de hacerlo posible. Pero aclaró que “solo respondió a una pregunta puntual”.

“Me gustaría hablarle a Riquelme a ver si quiere jugar, me gustaría tentarlo, sería histórico y tremendo. Sería algo enorme, no solo para Central Norte sino para toda la gente, vamos a intentar buscarlo, pero sabemos que es difícil. No tenemos cercanía, pero hay que hacer las gestiones, es una ilusión”, había expresado De Francesco al medio digital. Posteriormente, le amplió su deseo a este matutino. “Me preguntaron qué jugador desearía tener y dije lo que sentía. Es solo una ilusión, sería imposible para nosotros contratarlo, salvo que alguien popular como él quisiera darle una alegría desinteresada a tanta gente pasional como los hinchas de Central. Si estuviera a nuestro alcance intentarlo lo haríamos, pero es solo eso, me preguntaron de un deseo y respondí”.