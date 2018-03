Las 10 series de Netflix que eligen los argentinos

Mientras antes se esperaban semanas y meses para ver una ficción completa, ahora con las plataformas de contenido on demand es posible devorar una o más temporadas de un mismo programa en cuestión de días... ¡incluso horas! Esta práctica, según reveló Netflix en octubre del año pasado es la elegida por más de 8 millones de usuarios. Y agregó que las maratones de series aumentaron hasta 20 veces desde el lanzamiento de la plataforma.

La compañía de televisión vía streaming dio a conocer el listado de las diez series más elegidas por el público argentino para iniciarse en el adictivo mundo de las maratones.

Comienza con Breaking Bad, que cuenta la historia de cómo Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química con cáncer de pulmón comienza a cocinar y vender metanfetamina para costear su tratamiento. La serie se estrenó el 20 de enero de 2008 y cuenta con 62 capítulos divididos en cinco temporadas.

Le sigue Stranger Things, que apela a la nostalgia y retrata los conflictos propios de la preadolescencia. Con guiños a varias películas y series de los 80 como E.T, Cuenta conmigo, IT, Los Gremlins, Cazafantasmas, Calabozos y Dragones, entre otros, Stranger Things se convirtió en un éxito inmediato y en un fenómeno en las redes sociales.

La serie es una producción original de Netflix, cuenta con dos temporadas y está previsto el estreno de una tercera durante 2019.

En tercer lugar está The Walking Dead, zombies y hombres luchando por la supervivencia en un mundo postapocalíptico. Estrenada en octubre de 2010, la serie cuenta ya con 8 temporadas estrenadas y una novena anunciada.

Vikingo, la historia de Ragnar Lodbrok, (Travis Fimmel), un famoso vikingo que, desobedeciendo a su jefe tribal, decide embarcarse hacia el oeste de Escandinavia en busca de nuevas riquezas. La primera temporada se emitió en 2013 y luego le seguirían otras tres. El primer capítulo de la quinta temporada se estrenó el 20 de noviembre de 2017, pero habrá que esperar para poder verlo en la plataforma on demand.

Narcos, basada en la vida de un personaje histórico bien cercano en el tiempo: Pablo Escobar, el infame líder del Cartel de Medellín y dos agentes de la DEA como protagonistas. Ya está anunciada una cuarta entrega, a estrenarse durante 2018, pero en esta ocasión, la acción se traslada a México para contar la historia del cartel de Juárez.

En sexto lugar Prison Break, dos hermanos, una prisión y miles de problemas... Estrenada en 2005, la serie contaba originalmente con 4 temporadas, pero el éxito obtenido a nivel global, llevó a sus creadores a realizar en 2017 una quinta temporada que retoma la vida de los hermanos unos años después. En enero, se confirmó que habrá una sexta entrega durante 2019.

Reasons Why, la controversial serie, basada en la novela de Jay Asher, gira en torno a una adolescente que decide suicidarse y dejar una caja con cassettes grabados por ella, destinados a 13 personas de su colegio, detallando los motivos que la llevaron a tomar esa determinación.

House of Cards, que bucea desde la ficción en las internas, las negociaciones y las prácticas non-sanctas detrás de la política. Francis Underwood (Kevin Spacey), un implacable y manipulador congresista con grandes ansias de poder es el protagonista de la serie que se convirtió en un suceso mundial.

Tras el escándalo desatado por las denuncias por abuso y acoso que recibió Spacey, Netflix estrenará este año su sexta y última temporada, en la que será Claire Underwood (Robin Wright) quien tome el centro de la escena.

En noveno lugar El marginal, donde Miguel Palacios (Juan Minujín) es un policía que está preso. Un día, un juez lo convoca para que lo ayude a resolver el secuestro de su hija. Para ello, Miguel debe cambiar de identidad e infiltrarse en la cárcel de San Onofre, en Buenos Aires, para obtener información sobre la banda que opera en la prisión.



La serie argentina, producida por Underground, desembarcó en la compañía de streaming y se volvió un éxito inmediato. Este año habrá una precuela, que se basará en los hechos que llevaron tras las rejas a algunos de los personajes de la primera temporada.

La décima es Orange is the New Black. Piper Chapman (Taylor Schilling), una joven neoyorquina de clase media, termina pagando con la cárcel un pecado de juventud. Su realidad, claro, cambia radicalmente cuando descubre lo dura que puede ser la vida tras las rejas.

Fue estrenada en 2013, es una producción original de Netflix, que lleva cinco temporadas de 13 episodios cada una y estrenará su sexta temporada en los próximos meses.