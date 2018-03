Arnaldo André internado por un problema en la piel

El actor se encontraba desde comienzos de la temporada en la ciudad balnearia, dirigiendo y actuando en Plaza Suite, la comedia de Neil Simon que también protagonizan Osvaldo Laport y Ana María Picchio.

Aldo Funes, productor de la obra, se encargó de dar a conocer a través de su cuenta de Twitter que la función de la noche del martes se suspendía “debido a un problema de salud” de André. Y si bien en un primer momento la sorpresa dio espacio a las especulaciones, el mismo actor quiso personalmente llevar tranquilidad a sus allegados y fanáticos.

“Estoy muy bien. El miércoles me diagnosticaron herpes zoster, que es lo que conocemos comúnmente como culebrilla. Estoy medicado, pero como me urgía recuperarme rápido, para seguir con las funciones, el lunes vine a ver a un neurólogo y me aconsejaron que para lograrlo debía dejar la medicina vía oral y comenzar a recibir el antibiótico por vía endovenosa”, contó el actor.

Por eso, decidió internarse. “Tenía que estar acá, en el hospital, porque la medicación es cada ocho horas, el goteo es lento, y no me daba tiempo de volver a mi casa”, explicó. Y para dejar en claro que más allá de este inconveniente se siente óptimo, aclaró: “Me encuentro bien y estoy muy bien atendido”. Además, aclaró que no fue internado de urgencia, como había trascendido en las primeras horas.

“Es mentira que haya venido de urgencia, vine a hacer un control y nos pareció lo mejor para una más pronta y cómoda recuperación que me quedara”, resaltó. Por último, también quiso llevar tranquilidad a los turistas que sacaron las entradas para ver la obra y para quienes estén pensando en aprovechar lo que queda de la temporada para verlo arriba del escenario.