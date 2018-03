Tensión entre Susana Giménez y Pampita por su llegada a Telefe

El desembarco de Pampita a la pantalla de Telefe parece empantanado. Y más allá de algunas tensiones entre Telefe y la modelo por la demora de la salida al aire, en el medio también está Susana Giménez.

“Pampita tenía pautado para arrancar en marzo, pero finalmente no empieza y la sacaron de las promociones”, informó el periodista Carlos Monti y agregó: “Pampita está contrariada con la productora, contrariada con el canal y dijo: “cuando tengan resuelto qué tipo de programa voy hacer, quiénes van a ser los invitados y cuándo sale al aire, me llaman“.

“Los productores tienen que cambiar el programa porque van a hacer un magazine pero no quieren que se parezca al de Susana, ya que tenían pensando un living”.

“El programa de Pampita empezaría a mediados de abril, y Susana va después del Mundial”, explicó el periodista y añadió un detalle fundamental: “En Telefe apuestan a Pampita para vender el programa de manera internacional. Además, la modelo pidió a Federico Levrino, el productor estrella de Susana. Pero ya se lo negaron”.