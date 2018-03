El nuevo concejo se aumentó 25% el sueldo y contrató parientes

En Tartagal, los ediles creen que nadie se enterará de sus aumentos salariales, o bien perdieron la vergenza apenas estrenaron las sillas.

Fue Fermín Hoyos quien denunció que "los ediles se aumentaron el 25% las dietas y llenaron el Concejo de parientes". Esposos, hijos, hermanos, entre otros parientes; todos ellos ingresaron al Concejo Deliberante de Tartagal y fueron contratados en los diferentes bloques para asistir el trabajo de los 11 ediles en cargos como secretarios de bloque.

El secretario general de la departamental San Martín de ATE puso en palabras un rumor que circula desde hace tiempo en Tartagal y que da cuenta que en el deliberativo no hay espacio -ni sillas suficientes- para la cantidad de gente que los nuevos ediles hicieron ingresar. La actitud de los concejales tartagalenses, quienes para la campaña política se promocionaban como "las nuevas caras" o "las nuevas propuestas" para integrar el deliberativo de Tartagal, según lo que denuncia el delegado de ATE Fermín Hoyos, es un verdadero papelón y deja a las claras que esas viejas prácticas que tanto recurso les cuesta a las empobrecidas comunas no han sido dejadas de lado.

"Lo increíble de la situación -refirió el siempre combativo dirigente gremial- es que el municipio ofreció el 15 por ciento de aumento al personal, pero los concejales cuando sancionaron el presupuesto se aumentaron en todos los ítems un 25 por ciento. Cada concejal de Tartagal se lleva $60.000 en el bolsillo sin tomar en cuenta que manejan algunos programas de ayuda que lo utilizan, no para ayudar a la gente, sino para acomodar a sus punteros; son programas de $7.000 por beneficiario y los manejan estos concejales", expresó Hoyos indignado por la situación.

Hacía muchos años que el gremio de ATE no levantaba la voz para cuestionar a la administración municipal de Tartagal, pero esta vez lo hizo "para reclamar el mismo porcentaje de incremento para todo el personal municipal. Si los concejales se aumentaron ese porcentaje, que den una razón que sea lógica para ofrecer solamente el 15 por ciento al personal. Si ellos se hubiesen incrementado ese porcentaje podríamos estar dialogando en otros términos. Pero ahora la postura del gremio, pero sobre todo de los trabajadores, es firme. Quieren el mismo aumento que se dieron los concejales, por lo menos", aclaró Hoyos.

El delegado de la departamental San Martín de ATE precisó que "en el caso de Salvador Mazza estamos pidiendo un 27 por ciento de aumento y en Aguaray también estamos en plena negociación. En Mosconi, al igual que sucedió en la provincia, los trabajadores aceptaron el 15 por ciento pero ya me llamaron varios compañeros porque están en total desacuerdo. Es una burla, una tomada de pelo que nos quieran aumentar el 15 por ciento cuando todos sabemos que la inflación para este año superará el 20 por ciento. Lo que se aceptó a nivel provincial no tiene ninguna lógica y terminará afectando el salario de los trabajadores, como sucede siempre cuando los representantes no defienden sus intereses", consideró.

"Es una semana complicada -precisó Hoyos- porque en los municipios de San Martín estamos en plena negociación. Pero lo que sucede en Tartagal, donde los concejales hicieron ingresar por contrato a por lo menos 27 parientes directos, es indignante y esta actitud no se puede dejar pasar sin denunciarla. Todo el mundo comentaba el tema pero Fermín Hoyos no tiene problemas en dar a conocer esta situación que es vergonzosa", expresó.