La Mesa de Enlace pedirá a Bergman que revise su resolución sobre Salta

Parte de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias se hizo eco de la situación de 32 proyectos productivos de Salta que quedaron detenidos por la Provincia a partir de una sugerencia de Nación y realizarán hoy un planteo durante una reunión con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, para que se revise la medida.

Una inversión por más de 200 millones de dólares quedó paralizada a partir de una resolución emanada de la cartera que conduce el rabino Bergman y que cobró notoriedad en una reunión de las entidades salteñas con el titular de las Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, en el marco del evento Business20, que tuvo lugar en Salta.

Durante un almuerzo se expuso el enorme perjuicio que sufren los productores que habilitaron sus cambios de uso del suelo ajustados a la normativa vigente y que hoy ven detenidas sus inversiones por una medida de un organismo que no tiene injerencia en la explotación de los recursos provinciales.

En diálogo con El Tribuno, el titular de Federsal, Ignacio Pisani, anticipó que el titular de la entidad nacional dijo que "planteará la cuestión salteña durante la reunión que mantendrán con el ministro Bergman".

Sin respuestas

Anteriormente, las entidades del campo salteño reclamaron a la Nación que se destrabe la medida mediante una carta que le entregaron al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, pero no obtuvieron, hasta la fecha, ninguna respuesta.

En la misiva entregada a Etchevehere, Prograno, Sociedad Rural Salteña y Federsal advirtieron que la resolución adoptada por el Gobierno salteño en base a una medida emanada desde el Ministerio de Ambiente de la Nación genera una enorme inseguridad jurídica en Salta que podría desencadenar en el retiro masivo de inversores. En su carácter de representantes de un amplio espectro de los productores salteños, las entidades realizaron una petición similar ante autoridades de la provincia que, hasta el momento, no tuvo respuesta.

Los productores salteños le manifestaron al ministro de Agroindustria la "más profunda preocupación respecto a la resolución 56-E/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la cual rechazamos de plano".

"Ante semejante atropello -indicaron las entidades salteñas-, el Ministerio de Producción Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta dictó la resolución 019/2018, suspendiendo la ejecución de las autorizaciones de categorización de uso predial y cambio de uso del suelo oportunamente aprobadas, generando un marco de inseguridad jurídica sin precedentes en Salta y cuyos alcances aún no podemos definir, pero que estamos convencidos se traducirán en una retirada masiva de posibles inversiones productivas en nuestra provincia".

En este sentido, advirtieron que "este despropósito del ministro Bergman, junto a la falta de una política cierta de desarrollo productivo durante los 10 años de mandato del gobernador Urtubey, seguirán promoviendo mayores índices de pobreza, marginalidad e inseguridad en una zona estratégica como es la frontera norte de nuestro país, al tiempo que menoscaba los objetivos de pobreza cero propuestos por el presidente Macri, justamente, en la región donde se encuentran los municipios con peores índices de necesidades básicas insatisfechas de la Argentina".

"Grave intromisión"

"La citada norma establece que las autorizaciones de categorización de uso predial y cambio de uso del suelo otorgadas por la Provincia de Salta resultan incompatibles con la ley N§ 26.331; insta a la autoridad local a suspender los efectos de dichas autorizaciones como así también a restaurar los ambientes de bosques nativos desmontados en el marco de dichas autorizaciones; dispone la suspensión de toda emisión de certificados Cites y certificados de flora para productos forestales provenientes de los predios comprendidos en la resolución e instruye a la Dirección de Bosques a fiscalizar el cumplimiento de la misma a los fines de la consideración del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, como del otorgamiento de los beneficios económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos", indica la carta.

Al respecto, afirman: "Entendemos que la decisión adoptada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación incurre en una grave intromisión en las facultades propias de la Provincia de Salta, tal cual lo establecido en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional", y agregan que "en igual sentido, esta medida afecta y castiga a aquellos productores que actuaron conforme a la ley N§ 7.543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta y sus normas complementarias, para obtener la categorización de sus predios y, a partir de allí, los correspondientes permisos de cambio de uso del suelo".

"Esta ley establece claramente en su artículo 17 -insistieron los productores- que "la categorización reflejada en la representación cartográfica de escala mínima de 1.250.000 prevista en la presente ley es de carácter orientativa y será objeto de definición, en todos los casos, a escala predial, en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley y bajo el procedimiento de la ley N§ 7.070'", y consideran que "por lo tanto, no se puede desconocer estos derechos mediante una simple resolución".

"Además, extorsiona a todos los salteños al disponer que el otorgamiento de los beneficios económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques nativos estará supeditado al cumplimiento de la resolución 56-E/2018", denunciaron.

Para Etchevehere, la culpa es de la Provincia

El titular de la Sociedad Rural de Salta, Lucas Elizalde, indicó a El Tribuno que todavía no tuvieron respuesta respecto a la nota entregada a Etchevehere. “Le dijimos que queríamos coordinar una reunión para ir a verlo”, indicó el titular de la entidad ruralista local, y agregó que aún no se fijó una fecha para el encuentro.

“Mantuvimos un breve intercambio durante su visita a Salta con motivo del relanzamiento del Plan Belgrano, pero no pudimos avanzar en los temas que realmente nos preocupan, como la paralización de los proyectos productivos”, indicó.

El presidente de la Rural señaló no obstante que Etchevehere “consideraba que Bergman había actuado bien y que la responsabilidad de esta paralización es del Gobierno provincial”.

“Nuestra opinión es que la resolución de la Provincia es la que tiene la responsabilidad de la paralización, pero que Nación es inoportuna e inadecuada en su intervención. No había ninguna razón para emitir una resolución de ese calibre”, aseveró Elizalde en referencia a la medida emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Por otra parte, y en el marco del relanzamiento del Plan Belgrano, las entidades salteñas Prograno, Sociedad Rural Salteña y Federsal se reunieron con el titular del organismo, Carlos Vignuolo, y le plantearon la necesidad de tratar el ordenamiento territorial, fletes y el diferencial del 5 por ciento de retenciones para la soja del NOA.

Los productores solicitaron una audiencia con el funcionario pero hasta ahora no tuvieron respuesta.