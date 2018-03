Audio: Cristina a Parrilli: "Me calienta mucho que seas tan pelotudo"

La expresidenta enfureció en 2016 por la denuncia de Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades en el Instituto Patria. Siguen las escuchas entre la ex mandataria y el ex jefe de la AFI. Escuchá el audio

Pelotudo, lenteja y hasta inservible. Eso es lo que le gritó Cristina Kirchner a uno de sus leales, Oscar Parrilli, en otra conversación telefónica de 2016.

En esa época, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, había denunciado irregularidades en el Instituto Patria. El exjefe de la AFI tenía el número del expediente iniciado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para crear esa asociación política, pero no sabía qué hacer: si hablar al aire con Víctor Hugo Morales en C5N o realizar un comunicado de prensa para rechazar con ese dato la denuncia de la diputada.

"¡Me calienta mucho que seas tan pelotudo! Chau, hasta luego", le cortó el teléfono Cristina antes de que Parrilli pudiera responderle. Luego volvieron a hablar. "¡Salí a matarla a la Stolbizer! No la dejes instalar el tema", insistió la expresidenta, según las escuchas judiciales reveladas por el programa 4D en A24.

En la tercera escucha, Cristina terminó de estallar contra Parrilli. Ella le pidió datos sobre el sobreseimiento que resolvió el juez federal Julián Ercolini en una denuncia por enriquecimiento ilícito y él no tuvo mejor idea que preguntar: "¿El sobreseimiento de él?". La expresidenta fue implacable en su respuesta: "El mío, tarado, no sé para qué te llamo si no entendés nada".

C: Sí, Oscar…

P: Sí, Cristina. Mirá, ya estoy preparando un comunicado, ¿sí? Por un lado.

C: Bien.

P: Hablé con Hernán de todas maneras. Y me dice Hernán: "¿Qué cosa?" Ah leí la tapa nomás le digo… Mirá, nadie me llamó… Lo que él sugiere es que hagamos lo siguiente: que hagamos el comunicado y salga yo mañana por una radio nada más.

C: Sí…

P: Y nada más. Es decir, que no pongamos esto como tema de agenda.

C: Bueno, bueno. Esperemos hasta mañana entonces.

P: que le contestemos, dice mañana. Podemos salir, ni siquiera con Tognetti, salgamos con Víctor Hugo, una cosa más… Con un comunicado oficial, contando que tenemos IGJ, AFIP, UFI, ANSES, bancarizados, débitos automáticos… Bueno, todo.

C: Bueno, bueno. Salís mañana entonces…

P: Salgo directamente con, cómo se llama, con Víctor Hugo…

C: Y con la información… Y con la información.

P: Y con la información oficial, toda. Pero no…

C: ¿La ubicaste a la abogada?

P: Ahora la estoy llamando. Sí, la estoy llamando. No, pero ya tengo… Nosotros, escúchame, el trámite en la IGJ está iniciado.

C: Ah, perfecto.

P: Tengo número, tengo número de expediente…

C: Bueno, eso, no, no…

P: El tema es…

C: Bueno, tenés, el comunicado tiene que ser ese entonces.

P: Claro, que el trámite ya está hecho en la IGJ.

C: Bueno, ¡pero tenés que poner el número de expediente, Oscar!

P: Eso, sí, eso es lo que le voy a poner. Pero no, lo que te quería decir es esto…

C: ¡Ay Oscar, por favor… Que, que lentejas que son todos, muy lentejas todos…! ¿vos tenes el número de expediente de la IGJ?

P: Tengo el número de trámite, de trámite iniciado.

C: Bueno, pero no…

P: Sí, eso lo pongo…

C: Pero Oscar, tendrías que haber salido con eso. "Ante la cosa, que no se hizo el trámite en la IGJ, le comunico a la diputada que deje de… De, de querer ganar… Estee…"

P: Sí, eso le vamos a decir también. Notoriedad para hacer denuncias…

C: Esteee… Pero no hablando, comunicado nada más. Comunicado. Y “le comunicamos para su manejo que el expediente está en trámite en la IGJ”… Chau, con el número de expediente la matas. Punto. No la dejes crecer para mañana…

P: Bueno, lo saco ahora eso. Sí, por eso te digo, cómo quieras…

C: No, ¡cómo quieras no! Cómo tenemos tenemos... ¿Sabes cuál es el problema Oscar? Si la única que piensa soy yo, estamos en problemas…

P: No, bueno. A mí me parecía mejor mañana, pero sino lo saco hoy…

C: Si soy la única que piensa soy yo, estamos en problemas. ¡Sacás ahora el comunicado!

P: El comunicado, bueno ahora lo largo…

C: Ahora sacás el comunicado y decís el número de expediente. Que es lamentable, parece ser que lo único que tiene pare ofrecerle propuestas como diputada es…

P: Sí, hacer denunciar.

C: No, no: inventar.

P: Inventar denuncias.

C: Inventar denuncias… “Les comunico que el Instituto patria tiene trámite en el IGJ y tiene numero tal y tal…” Tenes la fecha que lo iniciaste además.

P: Sí, en abril lo iniciamos.

C: Bueno, perfecto. Listo, ponele el número de expediente y ya está, ni abril ni nada…

P: Número de expediente, listo.

C: Número de expediente. Tiene que estar el número de expediente, tendrías que haberlo hecho sólo sin que yo te lo diga, Oscar.

P: Bueno, yo estaba esperando…

C: No tenemos que dejar crecer nada.

P: Bueno, listo.

C: Si tenés el número de expediente no importa, ya está iniciado Oscar, es un problema de la IGJ si no te lo dan…

P: Sí, lo que demora el trámite…

C: ¡Me calienta que seas tan pelotudo. En serio, me calienta mucho que seas tan pelotudo! Chau hasta luego.

P: Hasta luego.