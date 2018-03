Amadeo indignado por un proyecto de CFK, que prohibe que los funcionarios tengan cuentas offshore

El diputado nacional Eduardo Amadeo (Cambiemos) calificó hoy como “una infinita hipocresía” el proyecto presentado ayer en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para prohibir que los ciudadanos que tengan cuentas “offshore” sean funcionarios públicos, al considerar que “tener dinero afuera” del país “no es un delito”.

“Tener un 'offshore' no es un delito, tener dinero afuera no es un delito si pagás impuestos”, explicó el legislador oficialista en declaraciones a radio Delta.

Ayer, la senadora por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas en guaridas fiscales, denominadas offshore, no puedan asumir cargos públicos.

Según el diputado, "las personas son libres de administrar su patrimonio siempre que no cometan ningún delito”, y se preguntó: “¿Cuál es el mal ejemplo si hay funcionarios que tienen dinero en el exterior? Cada uno lo administra como quiere”.

“Miles de argentinos han tenido y tienen dólares guardados, ya que no es obligación de nadie vender los dólares“, sostuvo.

La iniciativa presentada por Fernández de Kirchner también establece que la prohibición tiene un margen de dos años previos a ejercer un cargo en el Estado, exige que el funcionario con cuentas en paraísos fiscales debe presentar su renuncia a los cinco días de conocerse esos fondos, y establece penas de entre uno y seis años de prisión, equiparándolo con el delito de “dádivas” previsto en el Código Penal.

La modificación a la Ley de Ética Pública propuesta es el primer proyecto que presentó Cristina Kirchner desde que asumió como senadora por la minoría por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.