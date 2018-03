En el Día de la Mujer, Macri prometió ampliar las licencias y abogó por la igualdad salarial

Durante su discurso, el jefe de Estado reivindicó varias de las promesas realizadas el 1° de marzo, en la apertura del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación.

Anunció, por ejemplo, que el Gobierno está dispuesto a trabajar para ampliar las licencias por fertilización asistida y por paternidad.

La esposa del Presidente, la primera dama Juliana Awada, acompañó al jefe de Estado. Se sentó al lado de la gobernadora María Eugenia Vidal, de la vicepresidente, Gabriela Michetti y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Elisa Carrió y Patricia Bullrich, otras referentes del espacio, no estuvieron presentes, según publicó Infobae.

El mandatario prometió además que su gestión tiene "el compromiso absoluto" para garantizarles el acceso al trabajo a las mujeres desempleadas y a asegurar la igualdad salarial.

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido. No tiene explicación. El salario igualitario que establece la ley tiene que ser una realidad. ¡Cuentan con un presidente y un equipo que las va a acompañar!", lanzó.