Schmid amenazó con renunciar a la CGT

En un hecho inédito, Juan Carlos Schmid le dio un ultimátum a sus compañeros para que renueven las autoridades de la CGT. Si eso no sucede en los próximos días, el sindicalista pegará un portazo a la conducción de la central obrera.

"Si no llaman de forma urgente a un Congreso normalizador yo voy a presentar mi renuncia. Es una decisión que no sólo está tomada sino que ya se las comuniqué", sorprendió el dirigente.

La amenaza de uno de los integrantes del triunvirato se produce apenas un día después de la renuncia del camionero Pablo Moyano a la secretaría gremial de la CGT, un dato revelador de la crisis en la que está sumido el sindicalismo.

El reclamo de Schmid no es tan sencillo de saciar. Para renovar las autoridades, el Consejo Directivo de la CGT tiene que convocar primero a un Comité Central Confederal, y éste, a su vez, ponerle fecha al Congreso que determinará la renovación de autoridades. Se trata de un proceso que difícilmente puede desarrollarse en menos de dos meses.

"Hace rato que dije que el triunvirato está agotado. Lo hablé con Héctor Daer y también con Andrés Rodríguez, ellos saben cuál es mi decisión y es probable que otros gremios me acompañen", atizó sin dar mayores pistas.

Según publicó Infobae, en la misma tesitura rupturista de Schmid estarían los dirigentes de los gremios de seguro, calzado y cerveceros.

A pesar de la reunión de urgencia que un cúmulo de sindicatos mantuvo ayer en la federación de la industria del gas, no se estableció allí ninguna fecha para renovar la conducción tripartita. Es más, al término del encuentro Daer dijo que el triunvirato seguirá manejando los hilos de la central, contrariando el reclamo de Schmid.