El concejal Raúl Ledesma no quiere una licencia y puede ser suspendido

El Concejo Deliberante de San José de Metán deberá decidir si un concejal puede seguir o no en funciones, luego del pedido formal de suspensión que presentó la madre de una menor que denunció que su hija fue manoseada por el edil.

Se trata del reelecto concejal, Raúl Ricardo Ledesma, de Cambiemos, quien sigue en funciones a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra.

El artículo 13 de la Carta Municipal de Metán, Ley 6.566, establece que no podrán ser elegidos miembros del Concejo Deliberante los afectados por incapacidad moral.

Luego de la sesión del miércoles pasado, Ledesma dijo a la prensa que no va a hacer declaraciones. Aclaró que no va a pedir licencia porque la gente lo eligió y debe cumplir con su función y dijo que sus pares están actuando correctamente.

Piden precisiones

Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante de Metán, Liliana Nieva, confirmó que enviaron una nota a la Justicia del Distrito Sur, para que informe sobre la actual situación procesal de Ledesma.

"Estamos haciendo lo que corresponde. Esta es una situación muy delicada para todos los que integramos este nuevo Concejo Deliberante, pero debemos tomar una decisión, haciendo cumplir la Carta Orgánica Municipal, por eso primero estamos pidiendo a la Justicia que nos informe sobre el estado de la causa", dijo Nieva a El Tribuno.

"Nosotros no vamos a juzgar a nadie porque no es nuestra función, para eso está la Justicia que está trabajando. Pero hemos recibido una nota de una mamá en la que pide la suspensión del concejal y en ese sentido le debemos una respuesta a esta persona y a la comunidad", destacó.

Mutis por el foro

El tema fue tratado por los concejales en la reunión parlamentaria del martes, pero el miércoles en la sesión ordinaria ninguno de los ediles hizo referencia al tema.

"Me opuse a que se conforme una comisión investigadora, porque fue lo primero que se dijo en la reunión de labor parlamentaria. Nosotros no tenemos nada que investigar, para eso está la Justicia con este caso. Esto no se puede dilatar más, tenemos que tomar una decisión de manera urgente con respecto al concejal Ledesma", dijo a su turno el también concejal, Raúl Moya.

"Esta es una situación en la cual nosotros también nos vemos involucrados, porque pertenecemos a una institución representativa de la comunidad. Es algo muy delicado y lamentable, porque se trata de un compañero de tareas. Esto no es una cacería política, sino que estamos tratando de cumplir con nuestra obligación", destacó Moya.

Inhabilidad moral

El viernes de la semana pasada ingresó formalmente al Concejo Deliberante una nota solicitando la suspensión del concejal Raúl Ledesma, por inhabilidad moral, ya que se encuentra sospechado del abuso sexual simple de una menor de 14 años.

El expediente administrativo en el órgano legislativo de la localidad lleva el número 6772 y fue presentado por la madre de la niña.

"Se ha requerido la remisión de la causa a juicio del imputado Raúl Ricardo Ledesma por la comisión del delito de abuso sexual simple, en concurso real en dos hechos", destacó la mujer en el escrito que conforma la presentación.

"Las graves imputaciones penales formalizadas y solicitadas por la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual y teniendo en cuenta que su víctima es una niña menor de edad, no cabe duda a esta altura, que al menos su habilidad moral está severamente cuestionada", dijo la madre

Y agregó que esa observación no fue hecha "solo por mi parte, como madre de la víctima y denunciante en la causa, sino ya por la magistrada interviniente en la investigación, que recolectó pruebas de cargo con las que le adjudica a Ledesma responsabilidad penal por la comisión de dos hechos delictivos de afectación lesiva y repugnante no solo para quien lo padece sino también para la ciudadanía misma por encontrarse afectada la integridad sexual y la honestidad de una niña", destacó la madre de la menor en la nota que obra en poder de los concejales.

Las acusaciones que pesan sobre el concejal sureño

El reelecto concejal de Cambiemos, Raúl Ledesma, sigue en funciones a pesar de su situación. Asegura que es inocente y apeló la elevación a

juicio. Fue reelecto en su cargo, por eso en diciembre pasado prestó juramento. “Por mi honor y la verdad, sí juro”, dijo el edil en voz alta.

En noviembre del año pasado, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía Penal 2 de Metán y la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se llevó a cabo la investigación del caso denunciado por la madre de una menor y reunidos los elementos probatorios necesarios, requirieron juicio para Raúl Ricardo Ledesma.

“Las fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Cecilia Flores Toranzos, llevaron adelante en forma conjunta las tareas investigativas en la causa contra Raúl Ricardo Ledesma, quien se desempeña como concejal en la ciudad de Metán, y se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple”, confirmaron oficialmente.

Destacaron que reunidos los elementos de convicción necesarios, se presentó el requerimiento a juicio por el delito de abuso sexual simple en concurso real (2 hechos) en perjuicio de una menor de 14 años (actualmente ya tiene 15), a quien habría intentado besar y tocar sus partes íntimas.

Un informe oficial

“En la investigación fueron fundamentales los testimonios de la propia víctima, sus amigas y otras personas que aportaron datos a la investigación, como así también los informes psicológicos que se realizaron y a través de los cuales se pudo corroborar el delito denunciado”, se indicó oficialmente en su momento.