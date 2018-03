La confesión íntima de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence confesó, en una entrevista con The Sun, que no le gusta ser considerada un símbolo sexual y que en su vida privada es todo lo contrario a lo que demuestra delante de cámaras.

La estrella, de 27 años, que anteriormente salió con el director Darren Aronofsky, el actor Nicholas Hoult y el líder de Coldplay, Chris Martin, dijo que rara vez tiene relaciones sexuales ya que tiene fobia a los gérmenes, y que obliga a sus parejas a someterse a pruebas de ETS (enfermedades de transmisión sexual).

“Si repaso mi pasado sexual, solo he intimado con novios serios. Y siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso”, aseguró la ganadora del Oscar.

Lawrence, en plena promoción de la película Red Sparrow, reveló que el contacto físico realmente le causa conflicto, incluso hasta cuando se trata de darle la mano a alguien.

La intérprete está dispuesta a embarcarse en una nueva relación, ya que está encontrando la vida de soltera difícil: “No he tenido relaciones sexuales en mucho tiempo. Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo”, aseguró al tabloide británico.

Muchos están convencidos que sus últimas declaraciones al citado medio son una broma más de la estrella, que se caracteriza por su gran sentido del humor.