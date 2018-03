INTI: repudian el accionar de una compañera, acusándola de ataques y persecuciones

En un comunicado dado a conocer por el colectivo “Intinopara”, conformado por trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que decidieron no adherir al paro impulsado por los gremios del sector, se manifestaron en contra del accionar de una gremialista y dirigente del PO.

Texto completo:

Estimadas mujeres legisladoras y periodistas:



Les escribimos desde el colectivo de mujeres Intinopara del Instituto nacional de tecnología industrial (INTI) para repudiar los ataques y persecuciones que nos viene realizando la dirigente del PO y docente de la UBA, Yamila Mathon, juntos a un grupo de maltratadores y maltratadoras.

Antes que nada queremos aclarar que NO apoyamos los despidos en su totalidad ni muchas de las políticas de este Gobierno pero estamos cansadas de las agresiones y del doble discurso de estas personas que nos usan desde hace años en cada toma del INTI.

Escribimos luego desde dolor que nos ocasionó que hoy, Mathon, a solo dos días en que humilló a la Lic Veronica Fernández en el comedor de nuestro instituto, nos envía un audio (que adjuntamos) donde nos dice que va a participar de la marcha para defender a las mujeres y nos comparten notas y videos (que adjuntamos) donde nos dice defender a la mujer.

Nos parece indignante que use nuestra condición , que se muestre en los medios pacíficamente cuando da notas y que hoy marche en favor de la igualdad de las mujeres en sus trabajos, sea tan cínica. Usa nuestra condición ante la sociedad pero nos ataca violentamente. No lo hace sola. Sino con el amparo y la complicidad de muchos, que nos filman y les envían a los medios tergiversando todo.

Las mujeres toda la vida luchamos por terminar con ciertos tabúes que nos impone la sociedad en el mundo laboral. Todos tabúes que ella y su grupo de apretadores nos realiza habitualmente. Esta semana todas las que asistimos al comedor pudimos ver cuando Yamila Mathon, dirigente de PO y ATE Naranja y vocera del grupo de los despedidos; Andrés Kastner, militante de PO y ATE Naranja, esposo de Yamila Mathon; Gimena Santana, militante de ATE, hermana de la delegada gremial de ATE Verde, Giselle Santana;Gustavo Domenech, militante de ATE, es el que filma todo el tiempo ; Claudia Buffi, militante de ATE Naranja atacó a una trabajadora del INTI.



Hay algo más denigrante que todas estas palabras:



“Arrastrada”

“Vos y el hijo de puta que te coges me dejaron sin trabajo” (Hay algo más estigmatizante que esto para nosotras. Decir que ella está ahí porque se acuesta con alguien)

“Hija de puta”

“La puta que te pario”

“Puta”

“Entregadora”

“No vas poder caminar”

“Te vas tener que ir del INTI como una rata.No vas a poder caminar más”



A ella no le importó la denuncia y la solicitud de restricción de acercamiento (ver adjunto) que realizó Fernández ante la comisaria el 22 de febrero último contra ella y su esposo, Luciano Dominguez Pose (LOLO) y Héctor Guillermo Diaz.

Esto no es un invento. Ella lo reconoció pero sin embargo nunca mostró señal real de arrepentimiento y le mintió a la sociedad cuando dijo que Fernandez había entrado con la gestión macrista cuando todos sabemos que ella hace 16 años que trabaja en el INTI.

El 3 de febrero Mathon publicó en su Facebook y en las recorridas de los canales de televisión reinvidicá el rol de la mujer : “Soy trabajadora y mujer, y como coherentes funcionarios de un Estado opresor, me golpearon por ambos lados, por mi doble condición de mujer y trabajadora...que se expresa en mi ser militante.

Pero no pudieron, no me doblegaron, me hicieron enorgullecer de mis convicciones, me hicieron más creativa, más aguda, más tolerante, más cariñosa...me hicieron sacar lo mejor de mi y ponerlo al servicio de mis compañeros, los que están a un lado y otro del alambrado.

Mathon no se convirtió en una mujer más tolerante ni cariñosa. Si lo hace ante los medios pero a nosotras y a nuestros compañeros nos ataca y denigra como se vio recientemente.

Nosotras las luchas las tenemos que dar todos los días y no tenemos ni a ATE ni al PO ni a los politicos de turno ni medios de comunicación como ella y sus grupo.

Hoy necesitamos marchar todas pero necesitamos que ustedes , como legisladoras y periodistas, como mínimo repudien y difundan estos hechos aberrantes.

Estamos empezando a perder el miedo que desde hace años tenemos. Pero, si entre nosotras nos mentimos o nos engañamos y no alzamos la vos cuando nos cae bien alguna de las nuestras, no esperemos que otros lo hagan.

Para una mujer no hay nada peor que el ataque y la justificación de otra mujer.



Feliz #DíaInternacionalDeLaMujer #8M