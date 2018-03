Se abre el telón para el Jockey y la U en los torneos nacionales

Después medio año, Jockey Club y Universitario vuelven a pisar el verde césped en un torneo oficial de rugby y será esta tarde, cuando los albirrojos de la rotonda de Limache visiten a Old Christians de Uruguay, por el Torneo Nacional de Clubes B, y Universitario reciba a Banco Rugby de Mendoza, en el Torneo del Interior B, ambos a las 15.30.

Hace varias temporadas los dos conjuntos de ambos extremos de la capital provincial representan a Salta en este tipo de competencias, debido a que en el Regional del NOA suelen hacer buenos papeles.

Este año, debido a la posición en que se ubicó el Jockey en la temporada anterior, los de zona sur se encuentran dos categorías adelante de los verdes de El Huaico y por lo tanto, al menos en la previa, tendrán un campeonato más complicado de disputar.

La Jockera comparte la zona 3 junto a Club Atlético San Isidro (CASI), los uruguayos de Old Christians y los mendocinos de Los Tordos. Tras el debut, el albirrojo volverá a viajar, ya que el 17 de marzo, en Cuyo, será recibido por Los Tordos. Luego, el 25 de este mes por fin debutará en su estadio, ante el Club Atlético San Isidro. Justamente ante el CASI iniciará la segunda ronda, en Buenos Aires, y luego completará sus próximos partidos de la fase inicial, en la rotonda de Limache: el 7 de abril ante Old Christians y el 14 de ese mes vs. Los Tordos.

La siguiente fase continuará el sábado 5 de mayo, mientras que las semifinales serán el 26 de ese mes y el 30 de junio se llevará a cabo la esperada final.

La U, en el TDI B, comparte el grupo 4 con Comercial, Marabunta Rugby y el rival de esta tarde, Banco Rugby.

A diferencia del Jockey, los verdes tendrán sus primeras presentaciones en condición de local, ya que el próximo sábado recibirán a Comercial.

El 25 de este mes saldrán de la provincia para jugar ante Marabunta y el último día de marzo cerrarán la fase regular ante el mismo equipo, pero en El Huaico.

El sábado 7 del próximo mes visitará a Banco Rugby y el 14 también viajará a Mar del Plata, más precisamente a la cancha de Comercial.

Las fechas de los cruces finales son iguales al del Nacional B: 5 y 26 de mayo y 30 de junio.

Cabe recordar que para este torneo, Universitario ya podrá contar con su hooker Diego Fortuny, quien desde enero y hasta la semana pasada integró el plantel de Argentina XV que disputó la America’s Rugby Championship. En dicho torneo fue titular en dos oportunidades.