Buen debut en Indian Wells

Los argentinos Horacio Zeballos y Federico Delbonis tuvieron un debut triunfal en el Masters 1000 de Indian Wells y avanzaron a la segunda ronda.

Zeballos se deshizo del japonés Yuichi Sugita con muchas dificultades por 6-7 (5/7), 6-4 y 7-6 (7/4) y a Delbonis le espera el suizo Roger Federer tras vencer 6-2, 4-6, 7-5 al local Ryan Harrison.

Como contrapartida, Guido Pella no pudo seguir adelante. El zurdo de Bahía Blanca cayó en tres sets frente al español Fernando Verdasco por 6-2, 1-6 y 6-2, en un cambiante duelo de una hora y media.

Al cierre de esta edición, Leonardo Mayer se presentaba contra el dominicano Víctor Estrella Burgos.

Juan Martín del Potro (6º) y Diego Schwartzman (14º) parten como preclasificados y debutarán directamente en la segunda ronda, ante rivales por determinar, en encuentros que se disputarán entre el sábado y domingo.

“Siempre tienes (cosas que demostrar). Por mucho que quisiera decirte no importa cómo juegue aquí, no he venido aquí a perder en primera ronda”, dijo Federer, de 36 años y ganador de 20 Grand Slams.

“Aunque parezca que tenemos poca presión, siempre la hay entre los mejores jugadores. Siempre eres el centro de atención y las expectativas están ahí”, añadió.

Sin su máximo rival, el español Rafael Nadal, de baja por lesión, Federer tendrá en el serbio Novak Djokovic, el croata Marin Cilic y el argentino Juan Martín del Potro, ganador en Acapulco, sus máximos rivales.

Volvió Serena

La tenista estadounidense Serena Williams volvió al circuito de la WTA, tras más de un año ausente debido a su embarazo, con un triunfo en dos sets en su debut en Indian Wells. La exnúmero 1 del mundo superó a la kazaja Zarina Diyas, 53ª del ranking, en algo más de hora y media por 7-5 y 6-3 y en segunda ronda se medirá a la holandesa Kiki Bertens.