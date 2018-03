Pepe Muratore se mostró “agotado”    

En forma momentánea llegó la calma en Juventud y el plantel que dirige el DT Gustavo Módica viaja a esta tarde a San Miguel de Tucumán, donde concentrará para jugar mañana, desde las 17, frente a San Jorge, el líder de la zona D de la reválida del torneo Federal A, San Jorge. De esta manera en el club santo se buscó poner paños fríos y aflojar la tirantez que se había generado ante la decisión que adoptaron los jugadores, el martes pasado, como medida de fuerza, de no concentrar por la falta de pago de meses atrasados. “El plantel viajará este sábado a las 18, en colectivo, rumbo a Tucumán. Quedará concentrado en un hotel y que demanda un gasto de unos $75.000. Hablé con el técnico (Gustavo Módica) para que le informe a los jugadores por el horario del viaje”, explicó a El Tribuno el presidente antoniano, José “Pepe” Muratore.

El dirigente exhibió molestia días pasados e incluso había realizado declaraciones a otros medios de que si no se concentró para jugar con Patria de Formosa, se podría viajar a Tucumán el mismo domingo. “Fue un momento de calentura. Pero muchos equipos que compiten en el torneo Federal A, el viaje a diferentes lugares para jugar lo concretan el domingo. Pero Juventud es un grande y debe responder de igual manera, trasladando a sus planteles con un día de anticipación, de acuerdo a la planificación de trabajo por parte del cuerpo técnico”, manifestó el dirigente antoniano.

Con respecto a la deuda con los jugadores, el titular santo anunció: “Estamos a la espera de que los fondos sean liberados y hacer frente a lo que se debe al plantel. Esa es nuestra mayor preocupación”.

Pero en la voz de Muratore se sintió cierto agotamiento. “La verdad que estoy cansado y agotado. Y si tomo alguna decisión quiero dejar al club ordenado”, según sintetizó sobre un tema que no quiso entrar en mayores detalles el directivo, ya que Juventud todavía tiene que jugar dos partidos más por la fase reválida del Federal A.

Las declaraciones de Muratore de algún modo pusieron un manto de duda sobre su continuidad, en su segunda etapa de gestión al frente del club de la Lerma. Y habrá que ver qué ocurre en los próximos días.

Deslinda responsabilidad

Juventud la pasó mal cuando el equipo enfrentó a San Jorge en Tucumán, porque cuando iba ganando 2 a 1, sus hinchas divididos en dos bandos (La Leal y La Número Uno) se agarraron a las trompadas y el árbitro suspendió el partido. Por tal motivo, el club santo, cada vez que el equipo juega fuera de Salta, como sucedió la vez pasada con Zapla en Palpalá y luego frente a Guaraní en Posadas, Misiones, comunicó que se deslinda responsabilidad sobre la presencia de público visitante, por lo que se procedió de igual manera para el compromiso de mañana en Tucumán