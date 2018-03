Barça buscará estirar la ventaja

Barcelona, con el astro Lionel Messi, buscará hoy, a las 16.45 (hora argentina), estirar la diferencia como líder de la liga española cuando enfrente, como visitante, a Málaga, último, por la 28ª fecha pero con la mente puesta en el pase a los cuartos de la Liga de Campeones de Europa.

El equipo catalán está puntero con 69 puntos, viene de superar al segundo Atlético Madrid (61) y el próximo miércoles recibirá a Chelsea, de Inglaterra, con la serie 1 a 1.

“Todos los partidos son importantes, pensar que el partido ante el Chelsea es más importante sería un error. El más importante es el siguiente, además el hecho de no ganar supone que el siguiente partido vayas con más presión”, manifestó el DT de Barcelona, Ernesto Valverde.

De esta manera, Barcelona presentará su mejor equipo posible, con el crack rosarino Lionel Messi, el máximo artillero del certamen con 24 anotaciones, seguido del uruguayo Luis Suárez con 20.

Messi contabiliza 11 goles ante Málaga, todos al arquero Roberto Jiménez.

Su última conquista fue el domingo pasado ante Atlético Madrid que significó su gol 600 en su etapa en Barcelona y el seleccionado argentino.

El duelo entre Barcelona y Málaga marcará un juego de diferencias entre el primero y el último; el más goleador (70) con el menos (16); el invicto ante el más perdedor (20).

Málaga, que posee trece unidades, acumula seis derrotas consecutivas, no consigue el triunfo desde el 12 de diciembre del año pasado y su permanencia en la primera división española está comprometida.

Por otra parte, el astro brasileño Neymar tiene deseos de volver a vestir la camiseta del Barcelona, según afirmó ayer la prensa catalana, que reveló que el delantero está arrepentido de haberse marchado el año pasado al PSG de Francia.

En ese contexto, el periódico catalán Mundo Deportivo publicó ayer que Neymar extraña “el vestuario sin tensiones del Barcelona”, y que no pensaba que el nivel futbolístico en Francia fuera tan inferior al de España, y adelantó que forzará su regreso después del Mundial de Rusia.

El brasileño pasó el año pasado al PSG seducido por el poderío económico del club, que pagó por su pase 222 millones de euros, y lo afectó la prematura eliminación de la Liga de Campeones (ante el Real Madrid) y su mala relación con el uruguayo Edinson Cavani.

Otra versión indica que Neymar jugará en España, pero en Real Madrid. “Enviados del (Real) Madrid se vieron hace pocas semanas en París con el padre del jugador y dos abogados para explorar el fichaje”, afirmó ayer el diario madrileño AS, que además agrega que PSG pediría 400 millones de euros para soltar a Neymar y que el Real está dispuesto adesembolsar esa cifra por Neymar.