Del Potro se encuentra ante una gran posibilidad de ser el Nº 1 del mundo

Juan Martín del Potro tuvo, durante su exitosa, oscilante y explosiva carrera, chances reales de pelear por el número 1 del mundo. Su mejor ranking, 4º, lo alcanzó por primera vez el 11 de enero de 2010, pocos meses después de ganar el Abierto de los Estados Unidos. Pero una cirugía en la muñeca derecha, en mayo de esa temporada, rompió todo tipo de posibilidades de que pensara y llegara a lo más alto.

En enero de 2014, el tandilense volvió al cuarto escalón del ranking y muy pocos puntos lo separaron del número 3, pero nuevamente las operaciones de muñeca -esta vez, de la izquierda-, interrumpieron sus mejores deseos; inclusive, a mediados de 2015, cuando no hallaba soluciones deportivas ni anímicas, estuvo muy cerca del retiro. Hoy, de acuerdo a un artículo de La Nación, ante el contexto actual del circuito y por distintas circunstancias periféricas, el jugador de 29 años se encuentra, probablemente, frente a la oportunidad más precisa de toda su carrera de luchar por la cima del ATP World Tour.

Del Potro luce sano y liberado, algo fundamental para cualquier proyección deportiva. Además, por primera vez en cinco temporadas logró comenzar a competir desde enero y pudo prolongar sus actuaciones durante los primeros dos meses de acción oficial. Su salud le permite poder planificar un calendario con total normalidad, algo que -hasta no hace mucho tiempo- no podía. Hoy sí puede darse ese "lujo".

Inclusive, durante el furioso sprint final de 2017 que lo ubicó con buenas chances de entrar en la Copa de Maestros de Londres, llegó a competir durante cinco semanas consecutivas: fueron 19 partidos distribuidos entre Pekín, el Masters 1000 de Shanghai, Estocolmo (ganó el trofeo), Basilea (perdió la final con Roger Federer) y el Masters 1000 de París Bercy.

Más chances

Otra circunstancia que puede ayudar y beneficiar a Del Potro (actual 8º) en la búsqueda de la excelencia en el ranking es la escasa cantidad de puntos que tiene por defender desde aquí y hasta Wimbledon. De hecho, entre Indian Wells (comenzó ayer y el argentino debutará el domingo en la segunda rueda ante el ganador de Jan-Lennard Struff y Alex De Minaur) y Miami tiene apenas 90 puntos por validar (en 2017 perdió en ambos Masters 1000 estadounidenses en la tercera rueda). Del Potro, que la semana pasada conquistó el ATP 500 de Acapulco -no lograba un título de esa categoría desde Basilea 2013-, defiende nada más que 135 puntos entre los próximos dos Grand Slam, donde están los puntos grandes: 90 por la 3a rueda de Roland Garros y 45 por la 2a en el All England.