A partir de hoy, el boleto de colectivo cuesta $8,95

El boleto del colectivo en la ciudad costará $8,95 a partir de hoy, debido a un aumento de 50 centavos sobre la tarifa del mes pasado. Se trata de la cuarta suba en lo que va de 2018 y representa casi un 30% de aumento en cuatro meses, si se toma como referencia la tarifa de hora pico que, en diciembre, valía $6,95 -en ese momento en hora valle salía $6,30-.

En noviembre de 2017, autoridades de la Provincia y de la Nación firmaron un pacto fiscal, según el cual acordaron una política de reducción de gastos públicos y una quita de subsidios a diferentes sectores, entre ellos, el transporte público. Los funcionarios concordaron en que el boleto de colectivo en Salta debía equipararse a la media nacional que, indicaron, ronda entre $9,30 y $10,45.

Un mes después, desde la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) se publicó un cuadro de tarifas con aumentos escalonados de 50 centavos por mes desde enero hasta julio de 2018, cuando el boleto llegará a $10,45, y se eliminó la diferencia entre horas pico y valle.

Un aumento más

Las alarmas se encendieron diez días atrás, cuando se supo que, tras un acuerdo salarial entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y dos gremios del transporte, el Gobierno nacional no aportaría fondos para subsidiar buena parte de esta paritaria, como ocurría hasta ahora.

En línea con su política de austeridad, desde Nación decidieron que ese incremento salarial debería solventarse con otra suba de tarifa. De esta manera, en los sistemas de transporte público de todo el país, el precio del boleto aumentaría un peso en abril; 50 centavos, en septiembre, y otros 50 centavos, en enero de 2019, aparte de las subas previstas para el año en cada jurisdicción. Si esto fuera así, el valor del boleto urbano este mes en Salta sería de $9,95 y en septiembre llegaría a $12,45.

Desde Saeta afirmaron a El Tribuno que aún no está confirmada esta suba en el boleto. Aseguraron que esto se analizará después de julio, cuando se concrete el aumento tarifario estipulado por la AMT, y que podría implementarse quizás a fin de año.

La defensora del Pueblo de la ciudad, Frida Fonseca, consideró "inaceptable" otra suba en el boleto de colectivo. "Un nuevo aumento sería tremendo para la gente porque, con lo que se aumentó hasta ahora, es muy complicado sostener el traslado, que es fundamental y básico para el trabajo", planteó la exconcejal.

Límites al pase libre

El cuadro de tarifas que se decidió desde la AMT a fines del año pasado puso tope al pase estudiantil, que era gratuito desde septiembre de 2014 por decreto 2.574. Este beneficio había sido confirmado por la ley 8.030, promulgada por el Gobierno de la Provincia en septiembre de 2017. Sin embargo, a partir de este año, quienes cursan el nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario tienen hasta 100 viajes gratis por mes.

La defensora del Pueblo criticó el límite impuesto al boleto estudiantil porque consideró que "los derechos sociales siempre tienen que ser progresivos".

"No se puede retroceder en derechos conquistados por los sectores sociales. Si ya se había otorgado el pase libre, restringirlo me parece que es inadecuado porque es un derecho que ya venían teniendo los estudiantes. La jurisprudencia de la Corte incluso lo plantea de esa manera. Eso es básico. Hay que progresar. Hay que avanzar en más derechos sociales y no restringirlos", señaló.

El miércoles por la noche un grupo de estudiantes de la universidad pública cuestionó al gobernador Juan Manuel Urtubey por el cese del pase libre estudiantil. El mandatario les respondió que "no hay plata", y un día después criticó la forma "violenta" en que los jóvenes lo habían abordado.