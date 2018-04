Expiloto de TC sufrió el robo de 13 millones de pesos

La Policía realizó ayer una serie de allanamientos para dar con los delincuentes que el domingo robaron unos 13 millones de pesos tras violentar una caja fuerte en una empresa del excorredor de Turismo Carretera (TC) Jose "Bocha" Ciantini, ubicada cerca de la localidad bonaerense de Balcarce.

Si bien el hecho tomó estado público ayer, luego de que se realizaran los operativos, el robo a la firma de materiales de construcción BC ocurrió el fin de semana pasado, cuando el expiloto se encontraba en Río Cuarto, Córdoba, viendo a su hijo correr en Top Race V6.

Fuentes de la investigación indicaron que los allanamientos se realizaron en las últimas horas en varias viviendas de Balcarce, con resultado negativo, y que aún no se dio con los asaltantes. Los delincuentes ingresaron a la empresa durante la madrugada del domingo, y al llegar a la oficina donde estaba la caja fuerte le hicieron un boquete con un soplete y una agujereadora.

Luego de robar unos 13 millones de pesos se fueron caminando y utilizaron una carretilla para llevar el dinero, pero en la fuga se les cayeron fajos de dinero (unos 100 mil pesos), que fueron hallados entre los pastizales cuando se rastrilló la zona, indicaron voceros. Los pesquisas explicaron que se investiga desde los trabajadores de la firma robada, perteneciente a la familia Ciantini, hasta los empleados de la empresa de alarmas que monitorea la fábrica.

También la Policía y la Justicia analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas en la empresa, ubicada en el kilómetro 68 de la ruta 226, como las de los alrededores y el ingreso a la localidad de Balcarce, con el fin de dar con los delincuentes. Fuentes de la investigación manifestaron que los ladrones tenían conocimiento de que la empresa tenía un sistema de alarma, ya que ingresaron, se movieron por la misma y nunca la hicieron sonar.

Contraluz

De la pesquisa también se desprendió que los asaltantes iluminaban las cámaras de seguridad de la firma para no ser reconocidos. Tras el robo, el expiloto expresó su bronca a través de Twitter, donde publicó: "En 8 meses me asaltaron 3 veces, me siento violado, la Justicia es una tortuga, la policía de la provincia impresentable, llenos de procedimientos lentos y absurdos... sos doble víctima cuando vas a denunciar! Lamentablemente perdí la ilusión, este país no tiene arreglo!", escribió en su red social el expiloto de Turismo Carretera.

En la investigación del hecho interviene personal de la DDI y de la Patrulla Rural de Blacarce, así como la fiscalía descentralizada local.