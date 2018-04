Gran triunfo de la U ante Marabunta en El Huaico

Ayer, por la cuarta fecha del Torneo del Interior B de clubes, Universitario pudo tomarse revancha ante Marabunta de Río Negro, al ganarle por 33 a 26 en El Huaico y dejar atrás la derrota sufrida el domingo pasado en Cipolletti (26-15).

Fue un partido complicado para los dos mejores equipos de la zona 4 del TDI B, y de hecho Marabunta comenzó arriba en el marcador luego de las ejecuciones de Facundo Nogueira y un try convertido antes de los diez minutos del primer tiempo. A los 8’ los visitantes sorprendían y ganaban 10 a 0, pero los verdes se recuperaron cuatro minutos más tarde con un try de Ezequiel García Ascárate y la conversión de Martín Núñez.

La U empezó a manejar el juego y a los 20’ nuevamente García Ascárate apoyó la pelota en el ingoal, pero Lucas Genovese no pudo ampliar el marcador y la ventaja era del local por 12 a 10.

A los 25’ un nuevo penal para los rionegrinos, convertido por Nogueira, puso a los verdes del sur al frente por 13 a 12 y con ese resultado parcial, los equipos se fueron al descanso.

El inicio del complemento tuvo al conjunto de Cipolletti como principal protagonista y logró convertir su segundo y último try para estirar la ventaja. Además, Nogueira estuvo muy fino con su pie derecho y convirtió para poner e partido 20 a 12.

Universitario volvió a sentir el cimbronazo y logró despertarse definitivamente. Primero descontó con el try de Gastón Frey y la conversión de Núñez, y luego lo dio vuelta con el apoyo detrás de la línea de Matías Fortuny (también convertido por Núñez). Antes Nogueira había anotado un penal y después volvió a marcar para que Marabunta lo empate transitoriamente.

A los 32’ llegó el quinto y último try para la U, a través de José Barrios y la conversión de Núñez, para poner el definitivo 33 a 26 que ubica a los verdes salteños como los únicos punteros de la zona.

De esta manera, Universitario cierra su fase regular como local, condición en la que consiguió tres victorias con punto bonus: la de ayer y antes ante Banco Rugby, como así también contra Comercial.