Gimnasia, para volver a creer y a soñar, choca con Desamparados de San Juan

Gimnasia y Tiro, con sus problemas a cuestas, con sus parches, con su presente irregular y a los tumbos, vuelve a empezar, a recomenzar, a tallar y a dar de nuevo en un torneo Federal A que le ofrece una nueva oportunidad de ascenso, pese a los errores sistemáticos, a los bajos rendimientos y a una campaña que no viene convenciendo para nada a los hinchas. Eso sí, desaprovechada su chance de pelear por un primer ascenso en aquel lote privilegiado de los mejores cinco, deberá reconstruir y edificar su castillo de ilusiones desde el camino más largo, los 16avos. de final de los play-offs, donde los restantes equipos en carrera buscarán esa revancha que los reivindique y los redima.

Gimnasia no es la excepción, por lo que el equipo de Víctor Riggio deberá reconvertir sus males en esperanzas renovadas, por lo que las goleadas recibidas, las incertidumbres, las falencias en la definición, las asperezas y las disputas internas que hace muy pocos días afectaron al vestuario (la pelea entre Juan José Arraya y Álvaro Cazula, más la desvinculación del arquero Luciano Palos por sostener diferencias con el técnico) deberán quedar a partir de hoy enterradas y sepultadas para siempre.

El albo recibe esta noche a Desamparados, a las 20.30, en el Gigante del Norte, por el juego de ida del primer play-off, con la obligación de ganar y sacar una ventaja tranquilizadora de cara a la revancha que se jugará en seis días en tierras cuyanas.

Solo dos modificaciones tendrá el equipo salteño: el regreso de Nicolás López Macri en cuenta de Lautaro Ceratto y la inclusión desde el arranque de Fabio Giménez para añadirle más volumen al mediocampo en lugar de Nicolás Issa. La intención del estratega es buscar la verticalidad deseada y mayor conexión entre los volantes y quienes deben resolver los ataques, Luciano Herrera y Alejandro Toledo.

En frente estará un equipo que se jacta de ser contragolpeador y que obtuvo sus mayores frutos a lo largo del torneo lejos de San Juan. La cirugía será mayor en el “víbora”, ya que serán cinco los cambios que plasmará Víctor Andrada: Martín Perelman, el ex-Gimnasia, vuelve al arco tras cumplir su sanción de cinco amarillas.

Además, regresan el ex Central Norte Emanuel Martínez, Ariel Agüero, Sergio Galvez y Néstor Martinena. No jugarán Martín Arce (suspendido) y Andrés Rotundo (lesionado).



El desafío de la gente

Así como el plantel de Víctor Riggio se juega una parada brava, también los hinchas de Gimnasia y Tiro tendrán el desafío de volver a darle vida y color a las tribunas del Gigante del Norte, postal que no se ve muy a menudo por estos tiempos, en gran parte por la irregular campaña del conjunto del Tano. Habrá que ver si la respuesta del público en este ida y vuelta definitorio es favorable.

Las entradas para el choque de esta noche comenzarán a venderse desde las 18.30 en adelante en las boleterías de Leguizamón y Vicente López. Los precios son los que detallamos a continuación: bandeja Leguizamón $180, damas, menores y jubilados $100; ex Virrey Toledo y platea baja $200, damas, menores y jubilados $100; platea alta $300, damas, menores y jubilados $200.

Los relevos

Además de los titulares, permanecen concentrados Damián Cebreiro, Gabriel Zuvinikar, Álvaro Cazula, Nicolás Issa, Maxi López, Lautaro Ceratto, Juan Arraya y Raúl Poclaba, quien vuelve a concentrar. Uno de ellos quedará al margen del banco de suplentes.



las formaciones

GIMNASIA DESAMPARADOS

M. Leguiza M. Perelman

J. Hereñú E. Martínez

J. Villarino A. Agüero

N. Ibarlucea A. Barth

J. Medina F. Torres

P. Agüero J. Jofré

López Macri S. Gálvez

F. Giménez C. Fondacaro

P. Motta L. Pietkiewicz

L. Herrera N. Martinena

A. Toledo M. Chavarría

DT: V. Riggio DT: V. Andrada

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Guillermo González (Resistencia)

Hora de inicio: 20.30



San Jorge no sacó ventaja en casa

San Jorge de Tucumán, el verdugo de Juventud Antoniana en la reválida y el otro representante del norte del país en los play-offs por el segundo ascenso, no pudo sacar diferencias en su propia casa e igualó 1 a 1 con Alvarado de Mar del Plata en el estadio Ángel Sáez, en el juego de ida de los 16avos. de final. Jorge Zambrana puso en ventaja al expreso verde a los 21 minutos del primer tiempo; pero poco les duró la alegría a los tucumanos, ya que Tomás Mantia igualó y selló el score a los 11’ del complemento, quedando los marplatenses bien parados de cara a la revancha en la “Feliz”.

Sarmiento de Chaco visitará a Ferro de General Pico; Chaco For Ever a Villa Mitre de Bahía Blanca y Crucero del Norte a Huracán Las Heras en Mendoza, en otros de los cotejos más destacados de la ida.

Por su parte, por el pentagonal final por el primer ascenso, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. Al cierre de esta edición, igualaban Gimnasia de Mendoza y Juventud Unida de San Luis.

el programa

Pentagonal final

1º fecha

Ayer

Gimnasia (Mendoza) 4 - Juventud Unida (San Luis) 2

Patricio Cucci (2), Mateo Ramírez y Pablo Palacios Alvarenga

Hoy, a las 16:30

Defensores de Belgrano vs. Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe)

------

Play offs

16avos de final - Ida

Ayer

San Jorge (Tucumán) 1 - Alvarado (Mar del Plata) 1

Jorge Zambrana - Tomás Mantia

Hoy, a las 15:30

Ferro (General Pico) vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: César Ceballos

A las 16

Deportivo Madryn vs. Cipolletti de Río Negro

Árbitro: Marcos Omar

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Chaco For Ever

Árbitro: Lucas Novelli

16:30

Huracán (Las Heras) vs. Crucero del Norte

Árbitro: Fabricio Llobet

19:30

Atlético Paraná vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Nahuel Viñas