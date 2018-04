El Jockey perdió y quedó sin chances

Fue derrota nomás, la cuarta para el Jockey Club de nuestra provincia en el Nacional de Clubes B de rugby, tras perder por 32 a 21 frente a Club Atlético San Isidro en condición de visitante. Los albirrojos aún no pudieron ganar en lo que va del torneo y ahora deberán vencer a Old Christians y Los Tordos para no jugar por el descenso.

El equipo salteño tuvo un buen comienzo, pese a que el histórico CASI hizo un try de entrada y enseguida volvió a complicar a la defensa del equipo de la zona sur de esta capital.

Jockey tuvo tiempo de reaccionar a través de un try que fue convertido por Santiago Larrieu y de hecho pudo pasar al frente después de un nuevo try y la eficacia del apertura Larrieu.

Sin embargo, la alegría del conjunto visitante duró muy poco, porque los de San Isidro sacaron su chapa de candidatos y enseguida dieron vuelta el partido, tras pasar la línea del ingoal y apoyar, además de la conversión.

Un nuevo penal para los bonaerenses hizo que la ventaja se estire en 20 a 14, y a partir de ese momento fue todo del CASI.

Los locales marcaron dos tries más y una nueva conversión, para dejar el partido parcialmente a su favor por 32 a 14. Pese a que el choque estaba liquidado, el Jockey no se rindió, fue a buscar el descuento y lo consiguió.

Hubo tiempo para un tercer try de los salteños y un último acierto del “Colo” para sellar el definitivo 32 a 21 a favor del Club Atlético San Isidro.

Sus otras caídas

El equipo de la rotonda de Limache comenzó mal el Nacional de Clubes B y no puede reaccionar, tras haber jugado tres encuentros en condición de visitante y solo uno de local.

El Jockey perdió en Montevideo ante Old Christians en el debut de la competencia, por 57 a 29, mientras que una semana más tarde visitó a Los Tordos en Mendoza, donde también cosechó una derrota, 47 a 25.

El domingo pasado el equipo se presentó ante su gente, que acompañó en gran número, aunque el CASI se llevó a Buenos Aires un triunfazo por 24 a 20.