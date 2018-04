Kútulas se adueñó del sur argentino

El mejor piloto argentino de enduro y actual campeón nacional, Nicolás Kútulas, se quedó ayer con la trigésima quinta edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego, una competencia histórica.

El salteño no tuvo ningún tipo de inconvenientes para quedarse con el mejor tiempo en ambas etapas y de hecho el viernes ya había sacado una ventaja considerable para salir cómodo ayer en la segunda y última etapa.

De hecho, tras el primer tramo, El Tribuno dialogó con Kútulas y el piloto dijo: “Terminamos la primera etapa y me fue bastante bien, en el tramo de Río Grande a Ushuaia, donde pude sacarle 6’30’’ al segundo. Terminé bastante cansado en un terreno que no conozco y abriendo caminos solo. Eso complicó un poco más, porque fue bastante largo”.

El campeón argentino sabía que iba a ser ganador si es que no arriesgaba demasiado aunque sin dejar de acelerar en la etapa Ushuaia - Río Grande y así fue.

Por detrás del salteño arribó el riojano Diego Llanos, oriundo de la localidad de Chilecito.

Este es un nuevo paso en la carrera de Kútulas, quien tiene los días contados en el enduro, ya que su equipo, Husqvarna, pretende llevarlo al rally para que próximamente integre el team que participa en el Dakar. De ser así, será compañero del chileno Pablo Quintanilla.